(Özel) Mersin’in şoför Nebahat’ı, 6 yıldır direksiyon sallıyor

Birçok erkek şoföre taş çıkartan Temurtaş, iyi araba kullanabilen her kadını şoför olmaya davet etti.

Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde bir taksi durağında taksicilik yapan Suzan Temurtaş (46), kentin ilk kadın taksi şoförü olmasıyla dikkat çekiyor. Evli ve 3 çocuk annesi olan taksici kadın, görenlerin büyük ilgisini çekiyor. Taksiciliğe başlama öyküsüyle ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Temurtaş, 6 yıldır Mersin’de taksicilik yaptığını söyledi. Bu meslekten çok memnun olduğunu dile getiren Temurtaş, "Mersin’i çok seviyorum. Herhangi bir şikayetim yok. 6 sene içerisinde bütün meslektaş arkadaşlarım arasında çok sevilen, saygı duyulan bir insan oldum. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok sahip çıktılar, çok destek verdiler. Onların sayesinde bir yerlere geldik" dedi.

"Ortak olduğum şoföre kızıp direksiyon başına geçtim"

İlk etapta bu işe ortak olarak başladığının altını çizen Temurtaş, "Anlaşamayıp, ayrıldık. Zaten ilk etapta ortaklık sırasında çalışma diye bir şey yoktu. Şoförle sadece maddi yönden ortaklığımız olacaktı. Şoförün her zaman çok az parayla gelmesi, beni takip ettirmeye yönlendirdi. 3 gün takip ettim. Nitekim yalan söylediğini fark ettim. Bunun üzerine ben bu işe para yatırdım, para kazanmak için ama kazanamıyorum. Ben kendi işimin başında kendim dururum dedim. O sinirle anahtarı bir elime aldım ve taksiye oturdum. O gün bugündür taksideyim. Öylelikle başladık. Sıfırdan başladım. 2 araç yaptım. Çok şükür bugünlere geldik. Eşim polis emeklisi. 2,5 sene önce emekli oldu. Eşim emekli olduktan sonra oda diğer aracımızı sürmeye başladı. Onu da taksici yaptım. Emekli polis oldu taksici. Eşimle birlikte çalışıyoruz. 7/24 çalışıyoruz. İnsanlar bize her zaman ulaşabiliyorlar. Çok şükür bir şikayetimiz yok" diye konuştu.

"Mersin’in ilk kadın taksicisi olarak çıktım"

Mersin’in ilk kadın taksicisi olarak çıktığını vurgulayan Temurtaş, "Çok şükür arkamdan gelen bayanlar oldu, çok seviniyorum, çok mutlu oluyorum. Daha da çoğalsınlar, daha da çok olsunlar. Kadınları her sektörde görmek çok güzel bir duygu. Bugün ben yolda giderken kadın otobüs şoförüyle karşılaştığımda birbirimize korna çalıyoruz, selam veriyoruz. Bu çok güzel bir şey. Korkulacak bir şey yok. Bayanlar yapsınlar. Biz kötü bir şey yapmıyoruz. Biz yolcu taşımacılığı yapıyoruz. İyi derecede araba kullanmasını bildikten sonra hiçbir bir sıkıntı yok. İnsanlar dışarıdan bakıldığı gibi öcü değil. Binen yolcularımız gayet seviyeli insanlar. Herkes abla diye biniyor, abla diye iniyor. 6 senedir beni rahatsız edici hiçbir olayla karşılaşmadım. Dışarıdan düşünüldüğü veya görüldüğü gibi değil. Taksiler gerçekten güvenilirdir. Özellikle durak taksilerine biniyorsanız zaten korkulacak bir şey yok. Yeter ki bindiğiniz araba durak arabası olsun" şeklinde konuştu.

"Kadınların beni görmesi çok hoşlarına gidiyor"

Bugüne kadar güzel şeylerle karşılaştığına dikkat çeken Temurtaş, "Özellikle beni gören çocuklar el sallıyor, öpücük yollayanlar oluyor. Bayanlar beni arabada ilk defa gördülerse merhaba diye kafa sallıyorlar. Böyle güzel şeyler de oluyor. Müşterilerim bayandan öte benim sempatikliğimi daha çok seviyorlar. Muhabbetimi, sohbetimi daha çok seviyorlar. Erkekler nasıl kendi aralarında muhabbet ediyorlarsa, biz bayanlar da yemek tariflerinden tutun, evdeki işlere kadar konuşabiliyoruz. Bu da tabii ki de bayanların çok hoşuna giden bir durum. Yaşlı, hasta bayanlarımız var. Kadın olduğum için dokunabiliyorum. Erkek şoför olsa bazı bayanlar yaşlı da olsa çekiniyorlar. Ben bayan olunca çok rahat ediyorlar" ifadelerini kullandı.

İlk etapta kendisini görenlerin şaşırdığını kaydeden Temurtaş, “Eşim ilk başta karşı çıktı. Ben eşimi pek dinlemedim. Bugün de ki iyi ki yapmışın diyor. Şimdi oda halinden mutlu, hiçbir sorun yok. Ben bazı şeyleri planlayarak yaparım. Bu konuda onlardan biriydi zaten. Ben eşim emekli olana kadar işimizi kurdum, hazırladım, tek başıma yol aldım. Eşim emekli olduktan sonra onu da yanıma alarak taksiciliğe devam ettik. Emekli olduktan sonra eşimin işi hazırdı. Çünkü okuyan çocuğumuz vardı, onun da emekli olduktan sonra çalışması gerekiyordu. Başka bir yerde çalışacağına şimdi kendi işimizde birlikte çalışıyoruz. Bu çok güzel bir duygu. Birbirimizi destekliyoruz. Yeri geliyor birbirimizle yarışıyoruz. Bunlar güzel şeyler" dedi.