(Özel) Mersinliler bu lahit ve rahibin peşinde

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Her eserin bulunduğu yerde olması gerektiğini düşünüyoruz. Adana’daki eserlerin buraya gelmesini istiyoruz" dedi.

Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde, tarihi M.Ö. 300 yılına uzanan Soli Pompeipolis Antik Kenti’nde kazı çalışmaları devam ediyor. İlki 1999 yılında başlayan ve bu yıl 19’uncusu gerçekleştirilen Soli Pompeipolis Antik Kenti kazı çalışmaları, bu yıl sütunlu cadde de yürütülüyor. Her yıl yeni bir tarih gün yüzüne çıkarken, bu yıl yine bin 700 yıllık bir büst bulundu. Mersinliler, Mersin’de çıkan ve Adana Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen 2 eserin de kentte geri verilmesini istiyor. Yıllar önce Soli Pompeipolis Antik Kenti’nde çıkan antropoid lahit ile Kuyuluk’da çıkan rahip heykelinin kente geri verilmesi için başvuru yapan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’a bakanlıktan olumsuz yanıt geldi.

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Başkan Tarhan, Soli Pompeipolis’de kazıların bu yılda sürdüğünü söyledi. Buranın 2 bin 500 yıllık bir tarihinin olduğunu dile getiren Tarhan, “Bu yıl kazı çalışmaları oldukça yavaş gidiyor. Bunun sebebi de finansman sıkıntısı. Bu antik limanın ortaya çıkarılması gerekiyor. Çünkü burası Mersin’in de dünyaya açılan kapısı olması gerekir diye düşünüyorum. Bütün dünyanın ilgisi çekeceğine inanıyorum. Burası çok zengin bir bölge. Her yıl buradan yeni şeyler çıkıyor. Geçen yıl 2 kadın heykeli çıktı. Geçtiğimiz günlerde bin 700 yıllık bir büst çıktı. Bu bölge çok önemli, bir deprem geçirmiş, bu sütunlar yıkılmış. Bu sütunların ayağa kalkması için şu anda rölöve projesinin hazırlanması, zemin etüdünün yapılması gibi bir maliyet çıkarıldı. Eğer bununla ilgili gerekli desteği bulabilirsek sütunların ayağa kaldırılması çalışmasını başlatmak istiyoruz” diye konuştu.

"Lahit ve heykelin buraya gelmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz"

Eski yıllarda Mersin’de çıkan bazı eserlerin Adana Arkeoloji Müzesine götürüldüğünü belirten Tarhan, “Her eserin bulunduğu yerde olması gerektiğini düşünüyoruz. Kaldı ki Mersin’in şu anda çok güzel bir müzesi var. Hepimizin Mersin’deki tarihi değerlere sahip çıkması gerekiyor. Biz bunu Kültür Bakanlığından talep ettik ama maalesef geçtiğimiz günlerde olumsuz yanıt aldık. Biz bir heykel ile lahitin buraya gelmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz.Mersin’de olması gereken eserlerin Adana’da olması bana göre aykırılık teşkil ediyor. Bizler kentte kazıları çok kıt bir durumla çalışmaları yürütüyoruz. Kültürel değerlerimizi mutlaka yer yüzüne çıkarmamız gerekiyor. Bakanlığın Adana Arkeoloji Müzesi diye ısrar etmesini ben doğru bulmuyorum. Adana’daki bir lahitin, yine rahip heykelinin buraya getirilmesi için her çalışmayı yapacağız” şeklinde konuştu.

"Adana’daki eserlerin buraya gelmesini istiyoruz"

O dönem eserlerin neden Adana’ya verildiğini bilmediğini kaydeden Tarhan, “Benden önceki dönemde ne koşularda, nasıl verildiğini bilmiyorum. Belki buradaki müzenin fiziki koşullarından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. O dönem Adana Müzesi yeni bir müzeydi, geniş alanı vardı. Mersin’in ise küçük bir müzesi vardı. Ancak şu anda Mersin’de çok güzel bir müzeye sahibiz. Yer sorunumuz yok. Artık bu müzede bunların sergilenmesi gerekir. Müzemizde ayrıca Pompeipolis ile ilgili ayrı bir bölüm var. Adana’daki eserlerin buraya gelmesini istiyoruz. Nasıl ki yurt dışına giden heykellerimizin, sanat eserlerimizin ülkemize gelmesi için mücadele veriyorsak ki haklı olarak ülkemizde çıkan bir tarihi zenginliğin burada olması gerekir. Bizde bu kentte, bu toprakların altından çıkan, Pompeipolis’de çıkan bir tarihi değerin de burada sergilenmesi gerekir. Olanak olsa burada sergilenmesini istiyoruz. Bizim hedefimizde burada bir yolun sanat yolu olması yönünde de çalışmalarımız var. Bu zenginliğin halk tarafından izlenmesi gerekir ama bu bölgeye halkın girmesi sınırlı. Hazırlanacak bir arkeo park projesiyle halk buraları gezebilir” ifadelerini kullandı.