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11 Mayıs 2018 12:50

Özel öğrencilerden özel sergi

Toroslar ilçesinin eğitim kurumlarından Ali Kuşçu Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencileri, hazırladıkları resim sergisiyle yetenek ve becerilerini ortaya koydu.

Özel öğrencilerden özel sergi

11 Mayıs 2018 12:50


8 özel eğitim öğrencisinin 2017-2018 eğitim öğretim yılı içerisinde görsel sanatlar dersi kapsamında, resim öğretmenleri Tuğba Küçükbahar’ın rehberliğinde yapmış oldukları çalışmalar, sanat sokağında bulunan Teoman Ünüsan Sanat Galerisinde beğeniye sunuldu.


Engelliler Haftası nedeniyle 7 Mayıs’ta başlayan ve 14 Mayıs Pazartesi gününe kadar Mersinlilerin izlenimine sunulan serginin açılışı, Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Hıdır Akkılıç, Okul Müdürü Uğur Bal, İlçel Sanat Kulübü Başkanı Sedat Aydıner, öğretmenler, veliler ve öğrencilerin katılımıyla yapıldı.


Ali Kuşçu Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı Resim Öğretmeni Tuğba Küçükbahar, özel eğitim öğrencilerinin el ve zihinsel becerileri ile yeteneklerini geliştirmeleri için önemli olan bu çalışmanın onları daha mutlu ettiğini ve özgüvenlerini de olumlu yönde etkilediğini belirterek, sergiye sunduğu katkılarından dolayı Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna’ya teşekkür etti.


Küçükbahar, serginin 14 Mayıs Pazartesi gününe kadar Teoman Ünüsan Sanat Galerisinde açık olacağının bilgisini vererek, tüm vatandaşları davet etti.




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