(Özel) Ölüm tehdidiyle eşinden ayrıldı sokağa atıldı

24 yıl önce evlenen ancak üvey çocuklarının baskısıyla kocasından ayrıldığını iddia eden Serten, engelli oğluna kalan 12 dönümlük tarlanın satılıp, kendilerine bir ev alınmasını istiyor. Serten, "Önce eşimi dövüp, fare zehriyle zehirlediler, ardından bizi dışarı attılar. Bunları sadece bu mallar yüzünden yaptılar" dedi.

Mersin’in merkez Toroslar ilçesinde yaşayan Serten, engelli oğluyla yetkililerden yardım bekliyor. Mut ilçesinde 18 yıllık bir evlilik dönemi geçiren ancak üvey çocuklarının baskısıyla kocasından ayrıldığını iddia eden Serten, şimdi engelli oğluna kalan 12 dönümlük tarlanın satılıp, kendilerine bir ev alınmasını bekliyor.

18 yaşında Silifke’de biriyle evlendiğini belirten Serten, “Ancak kocamın kötü alışkanlıklarından dolayı ayrıldım. Daha sonra Mut’ta Hacı Ali C. ile evlendim. 18 yıl evli kaldım. Üvey çocuklarım babalarını dolandırıp, fare zehriyle zehirleyip bizi sokağa attılar. Daha sonra ben engelli çocuğum ve kızımla beraber Mersin’e geldim. Bir ay boyunca eski Mersin Devlet Hastanesi önünde hastane çalışanları ve hasta yakınlarının yardımıyla yaşadık. Daha sonra kadın sığınma evinde kaldık. Oradan da bir ev tutuldu, oraya yerleştik. Şimdi evde 4 kişi yaşıyoruz. Bir tek gelirimiz engelli oğlumun aylığı. Onunla da geçim sağlayamıyoruz. Devletin yardım elini uzatmasını bekliyorum. Adalet yerini bulsun. Ölüm tehdidiyle beni eşimden ayırdılar. Ben hakkımı sonuna kadar arayacağım" diye konuştu.

"Bunları tarla için yaptılar"

Üvey çocuklarının önce kendisini istediğini vurgulayan Serten, "Sonra istemeyiz dediler. Hamile kaldım, üstüme geldiler, çocuğumu düşürdüm. Bunları oradaki mallar yüzünden yaptılar. 12 dönümlük arazi var. Onu istiyorlar. Zaten babalarını dövüp, zehirledikten sonra bize size bakmak zorunda değiliz diyerek, engelli oğlumla beni dışarı attılar. Bunları sadece Mut’ta bulunan 12 dönümlük tarla için yapıyorlar. O tarla da şimdi bu engelli oğluma kaldı. Tapusu elimizde. O tarlaya şimdi yaklaştırmıyorlar. Bu malı size yedirmeyeceğimiz diye sürekli bizi tehdit ediyorlar. Bununla ilgili emniyete, savcılığa suç duyurusunda bulundum. Burada 3 aylık koruma kararı da alındı. Şimdi yeniden koruma için başvurdum. Çocuklarıma, bana, eşime bir şey olursa onlardan bilinsin. Ben şimdi bu tarlayı satıp, bu engelli oğluma ev almak istiyorum. Orada ayrıca bana ait 3-4 dönümlük zeytin bahçemde var. Orayı da devlete bağışlamak istiyorum. Yeter ki bu tarla satılsın, engelli oğluma bir ev alabileyim. Eşimden ayrılmadan önce de zaten hem eşimi hem de beni size bu malı yedirmeyeceğiz diye tehdit ediyorlardı. Eşim de bana söz vermişti, bu malı biri yiyecekse sen ile oğlumuz Gökhan yiyeceksin. Hatta bu konuda bana vekalet vermişti. Hakkını sonuna kadar ara demişti. Ben şimdi onun için uğraşıyorum. Devlet yetkililerinden yardım bekliyorum" ifadelerini kullandı.