(Özel) Yasakları hayalet ve tuzak ağlarla deliyorlar

Seyhan Nehri ve Berdan Çayı'nın denize döküldüğü yerde hayalet ve tuzak ağlarla balık avcılığı yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Yasak olmasına rağmen kurulan hayalet ve tuzak ağlar dalış timi tarafından sökülürken, ağlara takılıp canlı kalan balık ve yengeçlerde ağlardan kurtarılarak denize bırakıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı olan bölgede gerçekleştirilen çalışmalarda elektrikle, hayalet ve tuzak ağlarla balık tutan şahıslara göz açtırılmadı. Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ve Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ortak operasyon düzenledi. Seyhan Nehri ve Berdan Çayı'nın denizle buluştuğu yerde ve suyun aktığı güzergah üzerinde çalışma yapan ekipler, özellikle birçok noktada hayalet ve tuzak ağlar kurulduğunu belirledi. Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına bağlı dalış timi kurulan hayalet ve tuzak ağları tek tek sökerek, kıyıya çıkardı. Dışarı çıkarılan ağlara takılan ve yaşayan balık ve yengeçler de ağlardan kurtarılarak, yeniden denize bırakıldı.

"Bu bölgede avcılık yapmak yasak"

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Yiğit Alaşehir, bu bölgelerle ilgili kendilerine yoğun şikayet ihbarları geldiğini belirterek, "Tarsus bölgesinde Seyhan Nehri ve Berdan Çayı'nın denize döküldüğü yerde misine ağlarla avcılık yapıldığı yönünde bize sürekli ihbarlar geliyordu. Tatlı suların denize karıştığı yerlerin 500 metre çapındaki bölgesinde avcılık her zaman yasaktır. Bundan dolayı bu bölgelerde çalışma yaptık. Biz, Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı, Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle belirlenen bölgelere operasyon gerçekleştirdik. İlk önce elektrikle avcılık yapanlara yönelik çalışma yürüttük. Bu çalışmalarımızda bir olumsuzluğa rastlayamadık. Berdan Çayı'nın denizle buluştuğu yerde ise suda misine ağlarla, tuzak diye tabir ettiğimiz bir yöntemle avcılık yapıyorlardı. Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına bağlı dalış timi ekiplerince bu tuzak ağlar denizden çıkarılarak, bölgemiz temizlendi" dedi.

"Bin 322 lira idari para cezası kesiyoruz"

Bu tür avcılık yapanlara idari para cezaları uyguladıklarını kaydeden Alaşehir, "Bu kişilere bin 322 idari para cezası kesiliyor ve ağlarına da el konuluyor. Bundan sonra da bu bölgede çalışmalarımız sürecek. Gelen ihbarlar ve bizim çalışmalarımızla bu bölgelerde bu tür avcılık yapanlara göz açtırmayacağız. Yine böyle kurumlarla birlikte ortak operasyonlar yaparak denizlerimizdeki etkinliğimizi artırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.