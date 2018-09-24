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Özgecan Kadınlar Basketbol Turnuvası

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3.

'sü düzenlenen Özgecan Kadınlar Basketbol Turnuvası, ikinci gün oynanan maçlarla devam etti.


3 yıl önce Mersin'in Tarsus ilçesinde vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın anısına düzenlenen turnuvaya bu yıl, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden 6 takım katıldı. İlk gün maçlarında Mersin Büyükşehir Belediyespor, Adana Basketbol ve Çukurova Basketbol takımları galibiyetle kapattı. Turnuvanın ikinci maçlarında ise Ormanspor ile Adana Basketbol, Çukurova Basketbol ile Hayat Büyükşehir Belediyespor, Mersin Büyükşehir Belediyespor ile Kayseri Basketbol karşı karşıya geldi.


Edip Buran Spor Salonu'nda oynanan 2. gün ilk karşılaşmasında Ormanspor ile Adana Basketbol kıyasıya mücadele etti. Maçın başından sonuna kadar rakibinden üstün oynayan ve iyi hücum ile savunma yapan Ormanspor, maçı 100-59 yendi. Günün ikinci maçında ise Çukurova Basketbol ile Hatay Büyükşehir Belediyespor arasında oynandı. İyi bir mücadelenin olduğu karşılaşmayı Çukurova Basketbol, 72-63 mağlup etti. Günün son maçında da Mersin Büyükşehir Belediyespor ile Kayseri Basketbol karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen maçı Mersin ekibi, 68-55 kazanmasını bildi.


Turnuva, yarın oynanacak karşılaşmalarla sürecek.

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