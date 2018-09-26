Özgecan Kadınlar Basketbol Turnuvası'nın kazananı Ormanspor

kez düzenlenen ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden 6 takımın katıldığı Özgecan Kadınlar Basketbol Turnuvası'nın final maçında Çukurova Basketbol'u 70-63 yenen Ormanspor şampiyon oldu.

2015 yılında Mersin'in Tarsus ilçesinde öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın anısını yaşatmak için düzenlenen turnuvada 6 takım şampiyon olmak için mücadele verdi. 4 gün süren turnuvada bugün son maçlar oynandı. 5'incilik 6'ncılık maçında Adana Basketbol, Kayseri Basketbol kıyasıya mücadele etti. Kayseri Basketbol rakibi Adana Basketbol'u 68-54'lük skor ile yenerek, 5. oldu. 3'üncülük, 4'üncülük müsabakasında ise Mersin BŞB ile Hatay BŞB karşı karşıya geldi. Zorlu geçen mücadelede Hatay BŞB'ye rakibini 75-65'lik skorla mağlup etti.

Ormanspor şampiyon

Şampiyonluk maçında ise Çukurova Basketbol ile Ormanspor karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen maçta, her iki takımın oyuncuları da şampiyon olmak için ellerinden geleni yaptı. Mücadeleden Ormanspor 70-63 galip gelerek şampiyon oldu. Şampiyon olan Ormanspor oyuncuları kupa ve madalyalarını Özgecan Aslan'ın babası Mehmet Aslan'dan aldı.