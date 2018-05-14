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14 Mayıs 2018 14:07

Özkan: "Bir kentte esnaf mutluysa il de mutlu olur"

AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, yeniden başkan seçilen Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer’i ziyaret etti.

Özkan:

14 Mayıs 2018 14:07


Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nde (ESOB) gerçekleşen ziyarette konuşan Özkan, parti olarak esnaf ve sanatkarlara yönelik verdikleri hizmetlerle ilgili bilgiler verdi. Esnaf Kefalet Kooperatifi kanalıyla esnaf ve sanatkarlara kullandırılan kredileri yıllık yüzde 5 faiz oranı gibi çok cazip krediye dönüştürdüklerini vurgulayan Özkan, yine 10 yıl vadeli yıllık yüzde 5 faizli ve 500 bin lira limitli iş yeri edinme kredisini de esnafın hizmetine sunduklarını kaydetti. Özkan, "Bir kentte esnafın işi iyi ise, esnaf mutlu ise o mutluluk tüm ile yayılır. İşte biz bunu yaratma amacındayız" dedi.


Dinçer ise "Hacı Özkan vekilimiz, Meclis çatısı altında esnaf kökenli olan tek milletvekili ve esnafın sorunlarının çözümü konusunda tek başına mücadele vermektedir. Özelikle esnaf ve sanatkarlarımıza kullandırılan kredilerin faiz oranlarının düşürülmesi, iş yeri edinme kredilerinin kullanıma sunulması, basit usulün vergi dışı bırakılması gibi konularda hep bizlerin yanında oldu ve bizlerden desteklerini esirgemedi" ifadelerini kullandı.




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