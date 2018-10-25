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Özkan: "Çocukluk bizim şifremiz"

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Sosyoloji Topluluğu tarafından düzenlenen, Sivil Toplum Buluşmaları’nın beşincisi Prof.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Sosyoloji Topluluğu tarafından düzenlenen, Sivil Toplum Buluşmaları'nın beşincisi Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.


Çocuk istismarının konu edinildiği etkinliğe, MEÜ Sosyoloji Bölümü Öğretim üyesi Yaşar Erjem, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Etkinlikte konuşan Erjem, çocuk istismarı meselesinin toplumların en ciddi meselelerinden bir tanesi olduğunu belirtti.


İzmir'de görev yaptığı okulda öğrencilere yönelik cinsel istismar olayının gün yüzüne çıkmasını sağlayan Saadet Özkan ise, çocuk istismarının dünyanın kanayan yarası olduğunu söyleyerek, "Çocukluk bizim şifremiz. Bizi biz yapan bütün kaygılarımız, tasalarımız, mutluluğumuz, sevincimiz, her şeyimiz çocukluğumuzdan geliyor. O travmalar yediğimiz bir tokat, en küçük şeyi unutmuyoruz. Bize güzel davranan bir insanı da unutmuyoruz" dedi.

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