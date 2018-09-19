Pamuk, Afrin Gazisini ziyaret etti

Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, '19 Eylül Gaziler Günü' dolayısıyla Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanıp Gazi olan Uzman Çavuş Levent Yılmaz'ı evinde ziyaret etti.

Gazinin Şevket Sümer Mahallesi'nde bulunan evine gerçekleşen ziyarette aile ile sohbet eden Pamuk, "Bugünün sevinç ve gururunu birlikte paylaşalım istedik. Hem gün dolayısıyla sizleri kutlayalım, hem de halinizi ve hatırınız sormak için sizleri ziyaret ettik" dedi.

Türkiye'nin huzur içerisinde olmasının şehit ve gaziler sayesinde olduğunu kaydeden Pamuk, "Milletimizin, annenin ve babanın duası her zaman sizlerin yanındaydı. Sizlere minnettarız, şükranlarımızı sunuyoruz. Bizler bugün huzur içerisinde yaşıyorsak sizlerin fedakarlığı, annenin babanın fedakarlığı sayesindedir.Levent ve silah arkadaşları, ülkemiz ve vatanımız için canını ortaya koydu. Her zaman bizim baş tacımızsınız. Ne zaman bir talebiniz olsa veya başınız sıkışsa bütün kapılarımız sizlere sonuna kadar açıktır. Sizler için elimizden gelen ne varsa yerine getirmeye daima hazırız" ifadelerini kullandı.

Afrin Gazisi Uzman Çavuş Levent Yılmaz, yaralandığı 4 Şubat 2018 tarihindeki havan topu saldırısı sonrası, Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) 2 ay boyunca tedavi gördü. Tedavisi halen devam eden Gazi Yılmaz'ın önümüzdeki aylarda 3 ameliyat daha olacağı belirtildi.