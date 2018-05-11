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11 Mayıs 2018 15:08

Pamuk, ’Anneler Günü’nü kutladı

Akdeniz Belediyesi merkez ve teknik birimler binalarında çalışan annelere, ’Anneler Günü’ dolayısıyla gül hediye edildi.

Pamuk, ’Anneler Günü’nü kutladı

11 Mayıs 2018 15:08


Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, çocukları için her türlü fedakarlığa katlanan annelerin, bir gün değil her gün hatırlanması gerektiğini belirterek, “Annelerimiz en değerli varlığımızdır. Dünyada anne sevgisinin yerine konulabilecek başka bir sevgi yoktur. Başımızın üstünde yerleri vardır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, ‘Cennet, annelerin ayakları altındadır’ diye buyurmuştur. Annelerimizin kıymetini her zaman bilmeli, onları el üstünde tutmalıyız” dedi.


Annelerin, hiçbir karşılık beklemeden çocuklarına verdiği sevgi ve fedakârlığın paha biçilemez olduğunu vurgulayan Pamuk, “Annelerimiz; varlıklarıyla hayatımıza anlam katar, dünyamızı zenginleştirir. Onlar hayattaki ilk öğretmenlerimiz, yaşamımızdaki en büyük hazinemizdir. Bu duygularla başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere, onların ellerinden öpüyor, ’Anneler Günü’nü kutluyorum. Annelerimize gönülden sevgilerimi sunuyor sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür diliyorum” diye konuştu.


’Dünya Engelliler Haftası’


Başkan Muhittin Pamuk, ’10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası’ dolayısıyla yaptığı açıklamada ise engelli vatandaşları toplumsal yaşama katıp, istihdama kazandıracak projelerin önemine dikkat çekti. “Engelli vatandaşlarımız, toplumun vazgeçilemez bireyleridir” diyen Pamuk, “Engelli insanlarımızı gündelik hayatın, eğitimin, istihdamın ve kültürel-sosyal yaşamın içine katan proje ve etkinlikleri desteklemeye her zaman hazırız. Bizlere düşen görev, engelli kardeşlerimizin karşılaştığı zorlukları ortadan kaldırmak, kentlerimizi, cadde, sokak ve parkları onlar için rahat ve kolayca ulaşılabilir hale getirmektir” şeklinde konuştu.




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