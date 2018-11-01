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Pamuk deposu alev alev yandı

Mersin’de ihraca hazır haldeki pamukların olduğu bir depo, kaynak çalışması yapıldığı sırada çıkan yangın sonucu alevler içinde kaldı.

Mersin'de ihraca hazır haldeki pamukların olduğu bir depo, kaynak çalışması yapıldığı sırada çıkan yangın sonucu alevler içinde kaldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi'nde bulunan bir pamuk deposunda yangın çıktı. Depo içerisinde kaynak çalışması yapıldığı esnada çıktığı belirlenen yangın, içeride bulunan pamukların da tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip geldi. 2 saatte kontrol altına alınan yangın, çevredeki depolara sıçramadan söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, depoda maddi hasar meydana geldi. Depoda ihraca hazır pamukların bulunduğu öğrenildi.

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