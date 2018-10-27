Pamuk, fırtına ve yağıştan zarar gören alanları inceledi

Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, kentte önceki gün etkili olan yağmur, fırtına ve hortum felaketinden zarar gören Adanalıoğlu ve Kazanlı'daki tarım alanlarından incelemelerde bulunarak, üreticilere 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.

Akdeniz İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Fatih Kara, mahalle muhtarları ve bölgede faaliyet gösteren çiftçilerin de katıldığı incelemelerde Başkan Pamuk, Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin bölgede yaptığı hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Ziyaretlerinde afetten zarar gören bölge üreticilerini dinleyen Başkan Pamuk, sera ve tarım arazilerinde yapılacak incelemelerin tamamlanmasının ardından, doğal afetten zarar gören ve mağdur olan çiftçilere gereken desteğin sağlanacağını ifade etti.

"En büyük tesellimiz, can kaybı olmaması”

Kentte etkili olan aşırı yağmurlarla birlikte meydana gelen hortum sonrası Adanalıoğlu ve Kazanlılı üreticilerin özellikle seralarında zararlar meydana geldiğini söyleyen Pamuk, " Çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu olayların sevindirici olan tek tarafı, çok şükür can kaybı olmaması. Tabi üreticilerimizin yaşadığı ekonomik bir kayıp var ve şu anda hasar tespit çalışmaları da bir yandan devam ediyor. Bu çalışmaların sona ermesinin ardından afetten zarar gören üreticilerimize gereken destek sağlanacaktır” dedi.

Pamuk, Adanalıoğlu ve Kazanlı'da fırtına ve hortumdan etkilenen seralar ve tarım arazilerinde yaptığı incelemelerinin ardından, mahalle sakinleriyle kahvehanede bir araya geldi, dile getirdikleri talep ve şikayetleri dinledi.