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18 Mayıs 2018 15:34

Pamuk, iftarını Barış Mahallesi sakinleriyle açtı

Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, Barış Mahallesine kurulan iftar çadırında, vatandaşlarıyla birlikte iftarını açtı.

Pamuk, iftarını Barış Mahallesi sakinleriyle açtı

18 Mayıs 2018 15:34


Fatih İlkokulu bahçesinde belediye tarafından verilen iftar yemeğinde vatandaşlarla birlikte iftar açan Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, vatandaşlara yemek dağıttı.


Burada açıklama yapan Pamuk, "Akdeniz Belediyesi olarak, bu Ramazan 3 merkezde iftar çadırlarımızda vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Aynı zamanda bir seyyar ekibimiz de tüm köy ve mahallerimizde birer gün iftar programı düzenliyor. Ramazan ayı, birlik, beraberlik, bereket ve paylaşım zamanıdır. Bu vesileyle, Mersinli hemşirelerimizin Ramazan-ı Şeriflerinin mübarek olmasını diliyorum" dedi.


Konuşmaların ardından ezanın okunmasıyla birlikte vatandaşlar, iftarını açtı. Öte yandan, Akdeniz Belediyesi tarafından, Ramazan ayı boyunca Barış Mahallesi’nde Fatih İlkokulu bahçesi, Siteler Mahallesi İstiklal İlkokulu bahçesi ve Kazanlı Taziye Evi bahçesinde iftar programları düzenleneceği bildirildi.




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