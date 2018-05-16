Pamuk, Ramazan ayını kutladı

Pamuk, Ramazan ayı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Ramazan’ın İslam alemine bereket ve huzur getirmesi temennisinde bulunarak, "Ramazan ayı, paylaşmanın, kaynaşma ve dayanışmanın, iyiliklerin en yoğun yaşandığı aydır. Ramazan ayı, orucu, iftarı, fitre ve zekatıyla hayır ve ibadetlerle dolu bir aydır. Bu ibadetler nedeniyle de Ramazan, ayların en hayırlısı ve bereketlisidir. Mübarek Ramazan’ın bütün küskünlüklerin, dargınlıkların ve kötülüklerin ortadan kalkmasına vesile olmasını diliyorum” dedi.

“Hak kitabı Kur’an-ı Kerim Ramazan ayında indirilmeye başlanmıştır. Yine bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi de Ramazan ayı içinde bulunmaktadır” diyen Pamuk, “Bütün bunlar, Ramazan’ın anlam ve önemini daha iyi idrak etmemiz gerektiğine delalettir. Ramazan-ı Şerif’in, bütün insanlığın ve İslam aleminin ihtiyaç duyduğu barış, huzur, refah dolu günlere vesile olmasını, ülkemizde sevgi, kardeşlik, hoşgörü ikliminin hakim olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, birliğimiz ve beraberliğimiz, milletimizin bekası için okuyacağımız duaların kabul olmasını temenni ediyor, Ramazan-ı Şerifin İslam alemine ve Mersinli hemşerilerime hayır ve bereket getirmesini Yüce Mevla’dan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.