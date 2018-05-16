Pamuk, şehit ve yetim aileleriyle buluştu

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen buluşmaya, Başkan Pamuk’un yanı sıra, öğretmen eşi Sülün Pamuk, şehit ve yetim anneleri ile çocukları katıldı. Annelerin, ‘Anneler Günü’nü kutlayan Pamuk, şehit anneleri ile buluşmaktan büyük onur ve mutluluk duyduğunu dile getirdi, annelerle sohbet ederek, onlara tek tek gül dağıttı.

“Annelerimiz baş tacımız, en kıymetli varlıklarımız”

Başkan Pamuk, sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ve kimi zaman duygusal anların yaşandığı buluşmada, şehit anneleri ile yakından ilgilendi, çocuklara hediyeler verdi. Şehit ve yetim anneleri, bu anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmayan Akdeniz Belediyesi’ne ve Başkan Pamuk’a teşekkür ettiler. Pamuk, annelere hitaben yaptığı konuşmada, “Anne diyince akla, fedakarlık ve sevgi gelir. Annelerimiz, bizim en kıymetli varlıklarımız. Başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere annelerimiz başımızın tacıdır. Bu anlamlı günde sizlerle birlikte olmaktan son derece mutluyuz. Davetimizi kırmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

“Şehit annelerimizin hakkını ne yaparsak ödeyemeyiz”

Şehit anneleri ile bir araya gelmekten büyük bir onur duyduğunu vurgulayan Başkan Pamuk, “Bugün ülkemizde huzur içerisinde yaşıyorsak, bu ülkeyi ve topraklarını, kanlarıyla ve canlarıyla koruyan şehitlerimizin ve siz kıymetli şehit annelerimizin büyük fedakarlıklarıyla bu mümkündür. Sizler için ne yaparsak hakkınızı ödeyemeyeceğimizi biliyoruz. Bu nedenle hakkınızı bizlere helal edin. Gerek devlet, gerekse yerel yönetim olarak daima yanındayız. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin" diye konuştu.