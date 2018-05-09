Doğrudan vatandaşın ağzından sorunları dinlemek, sorunları yerinde görmek ve öncelikleri vatandaşın taleplerine göre belirleme stratejisini benimsedik" dedi.

Pamuk, Mersin İHA Bürosu’na gerçekleştirdiği ziyarette, belediye çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi. 2017 yılı Temmuz ayında göreve başladığını hatırlatan Pamuk, öncelikle belediyede yönetim mantalitesini değiştirmeye çalıştıklarını belirtti. Bu kapsamda hemen birim müdürleri ile bir araya gelerek, geçmişin geçmişte kaldığını ve geçmişteki yönetim anlayışının kendilerini ilgilendirmediğini söylediğini aktaran Pamuk, "İnsan odaklı ve vatandaşa hizmet odaklı bir yönetim anlayışının belediyede hakim olması gerektiğini belirttik. Tabi burada topluma da bunu yansıtmak lazım. Kendi düşüncenizi, kendi yönetim anlayışınızı vatandaşa da yansıtmanız lazım. Bu noktada vatandaşlarla sık sık bir araya gelmeye çalıştık. Mahallelerde değişik ortamlarda onlarla bir araya geldik, mahalle ziyaretlerine ağırlık verdik, vatandaş buluşmalarını çok önceledik. Şu anda Akdeniz’de 65 mahallemiz var. Bütün mahalleleri en az 2-3 defa ziyaret ettik, vatandaşlarımızla bir araya geldik. Doğrudan vatandaşın ağzından sorunları dinlemek, sorunları yerinde görmek ve öncelikleri vatandaşın taleplerine göre belirleme stratejisini benimsedik. Bu şekilde kendi düşüncemizi ve samimiyetimizi vatandaşımızla paylaşma imkanı bulduk" diye konuştu.

"Kayyumun soğuk imajını kırdık"

Göreve başladıklarında ayrıca öncelikle kayyumun soğuk imajını kırmayı hedeflediklerini de dile getiren Pamuk, "Bunu vatandaş buluşmalarıyla gerçekleştirdik. Buna ilave olarak ta vatandaşın iyi gününde ve kötü gününde yanında olmayı çok önceledik. Taziyeye, düğüne gitmeye çalışıyoruz. Vatandaşın hem mutluluğunu hem de üzüntüsünü paylaşıp, bizim hiç kimsenin kökeni ile siyasi düşüncesi ile her hangi bir sorunumuzun olmadığını, niyetimizin terörle mücadele olduğunu anlattık ve aynı zamanda Akdeniz gibi farklı kültürlerin kardeşçe, huzur içerisinde bir arada yaşadığı ilçede, tüm toplumsal kesimleri kucaklayıcı bir yaklaşım gösterdik. Bunun vatandaşa yansıması da pozitif oldu" ifadelerini kullandı.

"Mersin bizi kucakladı"

Belediye başkanı olarak Mersin’de gerçekten kabul gördüğünü ifade eden Pamuk, "Tüm sivil toplum örgütleriyle, tüm kurumlarla çok ciddi ve güzel diyalog içerisindeyiz. Mersin bize destek olmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bizim nerede bir ihtiyacımız olmuşsa, tüm kurumlar başta valimiz olmak üzere herkes bize destek oldu, oluyor. Yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve basından çok ciddi destek görüyoruz. Bu noktada bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Hızlı hareket ediyor, hızlı çözümler üretiyoruz"

Akdeniz ilçesinin gerçekten çok temel sorunları bulunduğunu vurgulayan Pamuk, "Niyetimizi yansıtmak adına bu konuda hem seri hareket etmek durumundayız hem temel sorunların yanı sıra da anında çözmemiz gereken, hızlı hareket etmemiz gereken bir süreç var. O nedenle mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde hareket etmeye çalışıyoruz ve sorunlarımızı önceliyoruz. Bunda da temel kıstasımız vatandaşın talebi ve ihtiyacı. Onu esas alarak sorunlarımızı öncelemeye çalışıyoruz" dedi.

"Olağanüstü hal ilan ederek bütçede dengeyi sağladık"

Görev süresi boyunca yaptıkları hizmetlerden de bahseden Pamuk, şöyle devam etti; "Hizmet odaklı, vatandaşı önceleyen bir yönetim anlayışını belediyede hakim kılmaya çalıştık, bunda önemli bir mesafe katettiğimizi düşünüyoruz. Tabi öncelikle bir bütçe dengesini oturtmamız gerekiyordu. Göreve başladığımızda yaklaşık 197 milyon lira borcumuz vardı. Tabi bu borç yükü ile hizmet üretmek mümkün değildi. Hemen bir olağanüstü hal ilan ederek belediyede, tüm harcamalarımızı kontrol altına aldık. İsrafa neden olabilecek bütün harcamaları durdurduk. Çünkü bütçe, vatandaşın bize emanetidir, bu emaneti de hem israf edilmeden hem de vatandaşa hizmet olarak dönmesi gerekiyordu. Bu konuda önemli bir mesafe katettik ve bu dönem içinde yaklaşık 50 milyon lira borç ödemesi yapıldı. Şu ada bütçemiz dengede, ilave bir borç yükü oluşmuyor ve bütün kaynaklarımızı da vatandaşın hizmetine yönlendirmeye çalıştık."

"Altyapı hizmetlerine ağırlık verdik, sosyal ve kültürel hizmetler hız kazandı"

Yönetimde bu zihniyet değişimini hakim kıldıktan sonra alt yapı yatırımlarına öncelik verdiklerini kaydeden Pamuk, "40 milyon liraya yakın alt yapı yatırımı yaptık. En ücra kırsal mahallelerimizden tutun da merkezdeki mahallelere varıncaya kadar acil çözümler üretmeye çalıştık. Önemli sıkıntılar vardı, asfalt ve alt yapı konusunda. Tabi burada Kalkınma Bakanımız Lütfi Elvan’ın, Valimizin ve milletvekillerimizin çok önemli destekleri oldu. Bizler proje ürettik, ürettiğimiz proje karşılığı bize önemli destekler oldu. Şu anda Kalkınma Ajansı ile çok güzel bir diyalog içerisindeyiz. Geçen dönem ’Cazibe Merkezleri’ programı yürütülüyordu. Bu program kapsamında biz, şu anda merkezde 26 parkımızın standardının yükseltilmesiyle ilgili proje yürütüyoruz. 8.5 milyon liralık bir proje bu. Hibe bir proje. Bu projeyi imzaladık. İhaleyi yaptık, süreç bitmek üzere. Merkezdeki bütün parklarımız elden geçirilip, standardını yükselteceğiz. Yeni parklar ve yeşil alanları öncelemeye çalıştık. Daha yeşil bir Akdeniz’i hedefledik. Bu noktada 14-15 tane, daha önce hiç parkı olmayan yerlere park yaptık. Bu arada sosyal projeleri de ihmal etmemeye çalışıyoruz. Evde Bakım Hizmeti diye bir birimimiz var. Binin üzerinde aileye şu anda ulaşmış durumdayız. Yatalak durumda olan, evde engelli, yatağa bağımlı olan ailelerimizi tespit ediyor, onların kişisel bakımdan tutun da her türlü ihtiyaçları ekiplerimiz tarafından gideriliyor. Eğitim bizim için çok öncelikliydi. Yüzün üzerinde okulumuz var ilçemizde. Ne yazık ki, fiziksel olarak yeterli değildi. Şu anda 55’in üzerinde okulumuzun tamamen bakımını, boyasını, bahçe tanzimini gerçekleştirdik. Bütün okullarımızın tamamını elden geçirmeyi hedefliyoruz. Yine ibadet mekanlarımız, camilerimiz bizim için önemliydi. 30’un üzerinde camimizin bakım ve onarımını yaptık. Akdeniz’de 105 camimiz var, tamamının temizliğini yapıyoruz. Camilerin yanı sıra kiliselerimizde de bu çalışmaları yapıyoruz. Öğrencilerimize yönelik Halk Eğitim Müdürlükleri aracılığı ile üniversiteye hazırlık kursları açtık. Bu sene 500 öğrencimiz bundan faydalandı. Kişi başı 300 liraya yakın eğitim ve dokuman yardımı yapıldı. Bu sene onlardan önemli başarı bekliyoruz. Yine bizim mahalle evlerimiz var. Bizim vatandaşa kolay ulaşabileceğimiz, vatandaşın da kolay ulaşabileceği mahalle evlerimiz bunlar. Yaklaşık 15 mahalle evimiz bulunuyor. Bu mahalle evlerini biraz da eğitim odakları birimlere dönüştürmeye çalıştık. Bunda da gerçekten önemli mesafe katettik. Yine SODES projesi aracılığı ile bu mahalle evlerinde 3 bin 500- 4 bin civarında kursiyerimiz, ev ekonomisine katkı sağlayacak kurslara katılıyor. Burada hem bir sosyalleşme imkanı oluyor hem el becerilerini geliştiriyorlar hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Bu mahalle evlerimizi birer eğitim yuvalarına dönüştürme hedefimiz vardı, bunu da büyük oranda başardık" diye konuştu.