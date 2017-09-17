Pamuk, yeni eğitim-öğretim yılını kutladı

Pamuk, 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacak olan 2017-2018 eğitim-öğretim dönemi nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, okul öncesinden üniversiteye kadar, öğrencilerin iyi eğitim alması ve fırsat eşitliğinden aynı derece faydalanması için Akdeniz Belediyesi olarak bütün imkânları kullanmaya hazır olduklarının altını çizdi.

Mesajında, “Çocuklarımızın, ailelerine, kendilerine, milletimize ve de insanlığa yararlı bireyler olarak yetiştirilmesinin iyi bir eğitimle mümkün olabileceğini aklımızdan çıkarmayalım. Zira en iyi yatırım, insana yapılan yatırımdır” diyen Pamuk, “Geleceğimiz olan çocuklarımıza her türlü fırsatı sunup, onları ne kadar iyi eğitirsek, ülkemizin geleceği de bir o kadar güçlü ve aydınlık olacaktır. Akdeniz Belediyesi olarak, hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan belediyemiz imkânlarını çocuklarımızın daha iyi koşullarda eğitim alabilmeleri için seferber etmeye hazırız. Bu duygu ve düşüncelerle, bütün öğretmen ve öğrencilerimize sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yıl diliyor, yeni eğitim ve öğretim döneminin hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Akdeniz’de okullara destek aralıksız sürüyor

Öte yandan, Akdeniz Belediyesi’nin ilçe sınırları içerisinde yer alan okullara desteği de devam ediyor. İlçede yer alan okullara, Akdeniz Belediyesi’ne gelen talepler doğrultusunda bakım, onarım, tadilat, temizlik ve çevre düzenlemesi gibi konularda destek sağlanıyor. Okulları yeni eğitim-öğretim yılına hazırlamak için çaba sarf eden ekipler, son olarak Iğdır İlkokulu ve Iğdır Ortaokulu’nun boya ve tadilat işlerini tamamladı.