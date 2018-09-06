Pamuk, Zabıta Haftası’nı kutladı

Pamuk, her yıl 1-7 Eylül tarihlerinde kutlanılan Zabıta Haftası ve teşkilatın 192’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle, belediyede görev yapan Zabıta Müdürlüğü personeli ile bir araya geldi. Pamuk, "Zabıta Teşkilatımız, Osmanlı’dan kalma, çok güçlü ve etkili bir teşkilatımız. Gerçekten zor ve meşakkatli bir görevi yürütüyorsunuz. Sizlerle birlikte, vatandaşlarımızın işini kolaylaştırıcı ama yasaları, mevzuatı da harfiyen uygulayan bir yönetim anlayışıyla ilçemize hizmet vermeye çalışıyoruz" dedi.

"Halkın sağlığıyla oynayanlarla mücadele edeceğiz"

Geçtiğimiz hafta bir depoda ele geçirilip, Mersin Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Bertaraf Tesisi’nde imha edilen 1,5 ton menşei belli olmayan bozuk tavuk etine yönelik zabıta operasyonunu hatırlatan Pamuk, "Bu operasyonda sizlerin de büyük katkısı var. Bu anlamda hepinizi ayrı ayrı kutluyorum. Zabıtamız, gayri meşru işlerle uğraşanların karşısında, halkımızın sağlığını tehdit eden kişilere karşı görevini de layıkıyla yapıyor. Halk sağlığını hiçe sayanlar kim olursa olsun, onlarla mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Zabıta memurlarının, vatandaşlara hizmet için zor bir görev ve mesai üstlendiğinin kaydeden Pamuk, "Gerçekten de sorumluluk isteyen bir görev. Akdeniz belediyesi olarak, sizlerin fedakarlığı ve katkıları sayesinde bu zorlu görevin altından kalkıyoruz. Bu noktada gerçekten özveriyle çalışan bütün arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Zabıta Teşkilatımızın 192’nci yıldönümünü ve Zabıta Haftası’nı tekrar kutluyorum" şeklinde konuştu.

Etkinlik, Akdeniz Belediye Başkanı Pamuk’un, Zabıta Teşkilatı’nın 192’nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle hazırlanan pastayı kesmesi ve zabıta memurlarına ikram etmesiyle sona erdi.