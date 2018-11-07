Pamuk:"Gece gündüz demeden çalışıyoruz"

Akdeniz Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Üçocak, Karaduvar, Şevket Sümer, Çilek ve Gündoğdu mahallelerinde sokaklara asfalt serimi ile kaldırımlara kilitli parke taşı ve karo kaplama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Mahallelerde devam eden çalışmaları yerinde denetleyen Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, bir yandan teknik ekiplerden bilgi alırken, diğer yandan çalışmaların titizlikle yapılması ve hiçbir eksiklik kalmaması noktasında hassas davranmalarını istedi.

Akdeniz'in dört bir yanında süren çalışmalar hakkında bir değerlendirme yapan Pamuk, "Akdeniz sakini vatandaşlarımızın yaşamını güzelleştirip kolaylaştırmanın, ihtiyaç duydukları hizmet ve çalışmaları hakkaniyetli ve eksiksiz ulaştırmanın yoğun gayreti içindeyiz. Kent merkezi veya kırsal bölge ayırımı yapmadan, vatandaşlarımızın sağlıklı ortamlarda yaşamaları için sunduğumuz altyapı yatırımlarının ne kadar elzem olduğu bir kez daha anlaşılmıştır. Başlattığımız hizmet atağı sayesinde, ilçemizde hizmet almayan veya hizmetlerde eksiklik yaşayan mahallemiz kalmayacak. Vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmek için gece gündüz demeden çalışıyor, görev ve sorumluluğumuzu layıkıyla yerine getirmenin mücadelesini veriyoruz" dedi.