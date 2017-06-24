Erdemli Toplum Sağlığı Merkezi’nin Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde ’Aileniziz Projesi’ kapsamında uyuşturucu ile mücadele konulu bir toplantı düzenlendi. Toplantıda konuşan Erdemli Kaymakamı Muhittin Pamuk, öncelikli hedefin uyuşturucu maddeye bulaşmamış çocuk ve gençleri bilinçlendirmek olduğunu söyledi.

Erdemli Toplum Sağlığı Merkezi tarafından 3 yıl önce başlatılan uyuşturucuyla mücadeleyi de kapsayan projeleri desteklediklerini ifade eden Kaymakam Pamuk, "Madde bağımlısı olan ve kullanan gençlerimizin hallerini görmek bizi derinden üzüyor. Madde bağımlılığı sorunundan Erdemli’yi ayrı tutamayız. Zaman zaman değişik bölgelerde özellikle kırsal kesimdeki mahallelerde halk toplantıları yapıyoruz. O toplantılarda da bu tarz madde bağımlısı insanların sorunları dile getiriliyor. Erdemli ilçemizde bu sorundan uzak değil. Bu açıdan bu konuda ne yapılabilir, ne yapmamız gerekli diyerek bir değerlendirme yaptık ve ilçemizde 3 yıldır özveri ile sürdürülen bu çalışmalara kaymakamlık olarak destek verdik" dedi.

Hazırlanan projelerin son derece sonuç almaya yönelik olduğunu anlatan Pamuk, "Kaymakamlık olarak bu projeye sonuna kadar destek veriyoruz vermeyi de sürdüreceğiz. Buradaki öncelikli hedefimiz maddeyle tanışmamış ama risk grubu olan çocuklarımızı ve gençlerimizi bu yönde bilinçlendirme çalışmaları yapmak. Bu konuda Milli Eğitim önemli partnerimiz. Onun içinde rehber öğretmenler bizim için çok önemli çünkü öğrencilerle doğrudan diyalog kuran bu sorunu ilk anda tespit eden arkadaşlarımızdan. Rehber öğretmenlerimizle bu çalışmayı devam ettireceğiz. Tabi halkayı daha da geniş tutarak muhtarlara ve imamlara da bu çalışmadan bahsederek daha geniş kapsamlı bir çalışma yapmayı amaçlıyoruz. Bu problem geleceğimizi tehdit eden bir sorun" şeklinde konuştu.

Madde bağımlısı olanların tedavisinde mutlaka devlet desteğinin de gerekli olduğunu aktaran Pamuk, "Bu sorunu ailelerin tek başlarına çözmesi mümkün değil. Ne yazık ki aileler bu konuda ciddi sorunlar yaşamakta. Çocuklarının madde bağımlısı olduğunu toplumla ya da yakınları ile paylaşamadığı için ailelerde büyük ruhsal sıkıntıya giriyor. Devlet olarak bizim görevimizin başında önce çocuklarımızı gençlerimizi madde bağımlığından uzak tutmak, bağımlı olanlara da el uzatmaktır’’ diye konuştu.

Erdemli Toplum Sağlığı Merkezi sorumlusu Dr. Şamil Şensoy da ilk olarak aileye yönelik ’Ailedeniz’ projesinin hayat bulduğunu ve akabinde özellikle de uyuşturucuyla mücadelenin etkin olarak sağlanması amacıyla ’Aileniziz’ projesini başlattıklarını belirtti.

Şensoy, "Projemiz ile maddeyle tanışmamış ama risk altında olan gençlerimizin korumayı hedefliyoruz. Çalışmalarımızda özellikle şunu gördük ki, anne babasından ayrı kalan, kimsesiz, kenarda bırakılmış sahipsiz çocukların maddeye ulaşma olasılığının diğerlerine göre daha yüksek olduğunu açık ve net olarak görülüyor. Aileniziz projesiyle önemli bir adım atıldı. Bu çerçevede okul çağındaki aileden ayrı kalan çocuklar tespit edildi ve görüşmelere başlandı’’ dedi.

Erdemli Sağlıklı Yaşam Merkezinde uzmanlarında katılımıyla bir stant açılarak, vatandaşlara bilgi verilmeye başlandı.