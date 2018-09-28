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Pansiyonda fuhuşa polis baskını

Mersin’de bir pansiyonda fuhuş yapıldığı bilgisini alan ekipler, yaptıkları operasyonda iş yeri sahibini ’fuhuşa yer ve imkan sağlamak’ suçundan gözaltına aldı.

Mersin'de bir pansiyonda fuhuş yapıldığı bilgisini alan ekipler, yaptıkları operasyonda iş yeri sahibini 'fuhuşa yer ve imkan sağlamak' suçundan gözaltına aldı.


Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde 'fuhuş, fuhuşa yer ve imkan sağlamak' suçuna yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Akdeniz ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde bulunan bir pansiyonda 'fuhuş' yapıldığı bilgisini alan ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı. Söz konusu pansiyonu bir süre izlemeye alan ekipler, S.Ö. isimli bir şahsın parklarda müşteri bularak pansiyona gittiğini tespit etti. İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, fuhuş yapan şahısları suçüstü yakaladı. Operasyonda iş yeri sahibi N.B. isimli şahıs 'bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak ya da aracılık etmek ve yer temin etmek' suçundan gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi.

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