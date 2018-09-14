Parası çalınıp, bulunan aileden asayiş polisine teşekkür ziyareti

Mersin'de evlerinden çalınan paraları yaptıkları titiz çalışmayla bulan Mersin polisine teşekkür etmek için İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ömer Akpınar'ı ziyaret etti.

Edinilen bilgiye göre, 18 Ağustos 2018 tarihide Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Siteler Mahallesi'nde bulunan bir evden 35 bin Euro ile 5 bin lira para çalındı. Olayın ardından çalışma başlatan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren şahsın F.K. olduğunu belirledi. Bunun üzerine şahsın belirlenen adresine operasyon düzenleyen ekipler, F.K.'yı gözaltına alırken, 26 bin Euro ile 24 bin 330 lira parayı da buldu.

Olayın aydınlatılmasından dolayı İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ömer Akpınar'ı ziyaret eden müşteki N.Ş. ve eşi F.Ş., Mersin polisine teşekkürlerini iletti.