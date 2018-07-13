Parmak bebek Miraç ağabeyine kavuştu

Hasan Efe’nin yenidoğan yoğun bakım ünitesi kapısında kardeşiyle buluşması, duygusal anlara sahne oldu.

Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşayan iş makinesi operatörü Serkan Güder’in (36) ev hanımı olan eşi Deniz Güder, ikinci çocuğuna 26 haftalık hamileyken sancılandı. Medical Park Tarsus Hastanesi’ne giden Deniz Güder’i muayene eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mahmut Güden, erken doğuma karar verdi. Deniz Güder, Op. Dr. Mahmut Güden ve ekibinin gerçekleştirdiği doğumla 970 gram ağırlığında erkek bebek dünyaya getirdi. Bebeğe Miraç adı verildi. Akciğerleri ve kalbinde sıkıntı olan Miraç bebek, Medical Park Tarsus Hastanesi’nin Yeni Doğan Yoğun Bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Tedaviyi, Yenidoğan Uzmanı Dr. Banu Mutlu Özyurt ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları Dr. Tarık Ersöz ve Dr. Süleyman Nazoğlu yönetti. Hemşirelerin de büyük bir titizlikle bakımlarını yaptığı, anne Deniz Güder’in her gün ziyaret ettiği minik Miraç, yaklaşık 3 aylık tedaviyle sağlığına kavuştu. Bebek 2 kilo 300 gram ağırlığa ulaştı. Taburcu edilen bebeği hastaneden almaya, anne Deniz Güder’le birlikte küçük Miraç’ın ağabeyi 4 yaşındaki Hasan Efe de geldi. 3 ay boyunca sürekli kardeşini soran, ancak yaşı küçük olduğu için yenidoğan yoğun bakım ünitesine giremeyen Hasan Efe kapıda annesiyle birlikte heyecan içinde bekledi.

“Onu artık eve götürelim”

Hasan Efe, hemşirelerin getirdiği kardeşine büyük bir sevinçle sarılıp öptü. Sık sık kardeşinin yanağını okşayan, doktorlar ve hemşirelere “Kardeşim iyileşti mi?” diye soran Hasan Efe, “Onu eve götürelim, artık bizimle kalsın” sözleriyle herkesi duygulandırdı. Anne Deniz Güder, Miraç bebek hastanedeyken kendisi ve eşi kadar diğer çocukları Hasan Efe’nin de üzgün olduğunu anlattı. Güder, “Hasan Efe bir kardeşi olacağını biliyordu ve doğumu bekliyordu. Erken doğumun ardından bebeğimiz yoğun bakıma kaldırılınca çok üzüldü. Yaklaşık 3 ay süren tedavi boyunca sürekli kardeşini sordu. Miraç’ın taburcu edilmesiyle yüzü gülmeye başladı” dedi.