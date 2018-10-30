Parmaklıklara sıkışan köpek kurtarılmayı bekledi

Mersin'in Silifke ilçesinde bir bahçenin demir parmaklıklarına sıkışan köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı. Sıkışıp, kurtarılmayı bekleyen köpeğin rahatlığı ise görenleri şaşırttı.

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Göksu Mahallesi'nde sokak köpeği, bir bahçedeki demir parmaklıklardan geçmeye çalışırken, sıkıştı. Köpeğin havlama sesine bölgeye giden vatandaşlar, bir süre köpeği kurtarmak için çabalasa da başarılı olamadı. Bunun üzerine vatandaşlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nı arayarak, yardım istedi. Bölgeye gelen ekipler, köpeğin sıkıştığı demirleri elektronik makasla genişleterek, köpeği bulunduğu yerden kurtardı. Sıkışıp, kurtarılmayı bekleyen köpeğin rahatlığı ise görenleri şaşırttı.

Köpek, kurtarıldıktan sonra güvenli bir alanda yeniden sokağa bırakıldı.