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Patronu tutuklandı, çalışanı devam ettirdi

Mersin’de fuhuş yapıldığı iddiasıyla operasyon düzenlenen bir pansiyonda, 1’i çalışan 5 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de fuhuş yapıldığı iddiasıyla operasyon düzenlenen bir pansiyonda, 1'i çalışan 5 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde bir pansiyonda fuhuş yapıldığı ihbarı aldı. Söz konusu pansiyona geçtiğimiz hafta da operasyon düzenleyen ekipler, iş yerinde çalışan 1 Suriye uyruklu şahıs ile 4 kişiyi gözaltına aldı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan Suriye uyruklu şahıs "Fuhuşa yer ve imkan sağlama" suçlamasıyla adliyeye sevk edilirken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.


Öte yandan, söz konusu iş yerine daha önceden de operasyon düzenlenmiş, iş yeri sahibi "Fuhuşa yer ve imkan sağlama" suçundan tutuklanmıştı.

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