Pazarcı, şeftalide aracıyı aradan çıkardı

Başkan Tarhan’ın girişimleri sonrası Türkiye genelinde yüzlerce şubesi bulunan bir alışveriş mağazası ile anlaşan şeftali üreticileri, şimdi de Mersin Pazarcılar Odası ile ortak bir projeye imza attı.

Bundan böyle Mersinli pazarcıları kırsal kesimde üretim yapan üreticilerden doğrudan alım yapacak. Mersin Pazarcılar Odası Başkanı Abdulhalim Batur ve bir grup pazarcı esnafı kırsal bölgelere giderek ilk şeftali alımı gerçekleştirdi. Öte yandan Başkan Tarhan’ın çağrısıyla Bayram öncesi ve bayram boyunca Mezitli’nin diledikleri yerinde satış yapma imkanı sağlanan üreticiler ise çeşitli noktalarda tezgah açmaya başladı. Mezitli Belediyesi yanında bulunan Merkez Ulu Cami önünde tezgah açan Takanlı Mahallesi sakini Huri Şahbaz, “Ürettiğimiz mahsulü tüccara 70-80 kuruşa ancak satabiliyoruz. Bu fiyat bizi çok mağdur ediyor. Başkanımız bize böyle bir imkan verdi ve kendi mahsulümüzü satabiliyoruz. Satışlarımız çok iyi ve uygun fiyata satışımızı gerçekleştiriyoruz. Başkanımız Neşet Tarhan’a bizlerin sesini duyduğu ve böyle bir imkanı verdiği için teşekkür ederim” dedi.

Başkan Tarhan ise üreticinin yaşadığı pazar sıkıntısının önüne geçebilmek için neler yapabilecekleri konusunda ilgililerle görüşme yaptıklarını vurgulayarak, "Türkiye’nin en kaliteli şeftalisinin üretildiği Mezitli’de yaptığımız girişimler sonuç verdi ve ülke genelince şubeleri bulunan bir mağaza zinciri Mezitli şeftalisini satmaya başladı. Bu sevinci yaşayan üreticimize bir müjde de Mersin Pazarcılar Odası’ndan geldi. Mersin Pazarcılar Odası Başkanı Abdulhalim Batur’un yanı sıra bir grup pazarcı esnafı kırsal kesime giderek ürünleri direkt üreticiden almaya başladı" şeklinde konuştu.

Her zaman üreticilerin yanında olmaya gayret gösterdiklerini belirten Tarhan, "Doğal afetlerle tarım girdilerinin pahalılığı ile mücadele eden çiftçilerimiz şimdi de ürünlerinin para etmemesiyle bir kez daha yıkılmış durumdalar. Ürün tüketiciye ulaşıncaya kadar kat kat artan fiyatlar üreticiye yansımayınca çiftçimiz krize giriyor. Yaptığımız girişimler sonrası yaşanan güzel gelişmeler çiftçimizin yüzünü güldürmeye başladı. Bunun yanında üreticimizin bayram süresince ürünlerini Mezitli’nin diledikleri noktasında satma projemiz devam ediyor. Çiftçimize bir nebze olsun soluk aldırabilmek ve uğradıkları zararı en aza indirebilmek amacıyla başlattığımız uygulamadan yararlanmalarını umuyoruz. Dilerlerse üreticilerimiz okul, cami önlerinde, Kadın Üretici Pazarlarımızda toplumsal düzeni bozmadan ve trafiği aksatmadan ürünlerini satabilecekler. Bu sayede vatandaşımız da şeftaliyi marketlerden çok daha ucuza direk çiftçiden en taze şekilde alıp tüketebilecekler" diye konuştu.