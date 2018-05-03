Ülkemize ve Mersinimize hayırlı olsun" dedi.

AK Parti Mersin İl Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Kenan Peker, 24 Haziran seçimleri için yapılan aday adaylığı başvurularıyla ilgili açıklama yaptı. Peker, Mersin için aday adaylığına başvuru sayısının 165 olduğunu belirterek, bu rakamın rekor olduğunu söyledi. ayıda başvurunun olması elbette halkımızın AK Parti’ye olan teveccühünü bir kez daha göstermiş oldu.Ülkemize ve Mersinimize hayırlı olsun" dedi.

24 Haziran genel seçimleri için 27. dönem milletvekili aday adaylığı başvuru tarihinin 2 Mayıs Çarşamba günü son bulduğunu belirten Peker, "AK Parti Mersin İl Başkanlığımıza başvuran aday adaylarımızın toplam sayısı 165’tir. 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde yapılan başvuruların üstünde, rekor bir sayıda başvurunun olması elbette halkımızın AK Parti’ye olan teveccühünü bir kez daha göstermiş oldu. 5 Mayıs Cumartesi günü Edip Burhan Kapalı Spor Salonunda 10:00 - 16:00 saatleri arasında Milletvekili Aday Adaylığı temayül yoklaması yapılacaktır. Temayül yoklamamızın tamamlanmasıyla birlikte AK Parti Genel Merkezdeki alt komisyonlar çalışmaya başlayacaktır. Komisyon sürecinden sonra önümüzdeki hafta içinde aday mülakatları başlayarak son istişare ve değerlendirmelerin ardından ise adaylarımız belirlenecektir. Ülkemize ve Mersinimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.