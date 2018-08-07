Perakende sektörüne ’kümelenme’ anlatıldı

MTSO Projeler Müdürlüğü Avrupa İşletmeler Ağı kapsamında düzenlenen toplantıda perakende sektör temsilcileri sorunlarına çözüm aradı. MTSO toplantı salonunda düzenlenen etkinlikte perakendeci sektörü temsilcilerine kümelenmenin önemini ve kümelenme ile hangi kazanımları elde edebilecekleri anlatıldı. Kümelenme üzerine Türkiye genelinde önemli çalışmaları bulunan Çankaya Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç, perakendecilere tavsiyelerde bulundu. Güvenç, "Kümelenmek ortak yatırım demek değildir. Rekabet ederek bir yandan da iş birliği yapmak demektir" dedi.

"Bataklıktan birlikte hareket ederek çıkılır"

İlerleyen süreçte teknoloji üretemeyen firmaların küresel ekonomi içinde yok olacağını söyleyen Güvenç, dünyada kümelenmenin yaygın olduğu ülkelerin teknoloji üretmede de başarılı olduğunu kaydetti. Kümelenme noktasında istenen performansı gösteremeyen yerel perakende sektör temsilcilerinin cirolarının artmasına rağmen kar paylarının her geçen gün azaldığını belirten Güvenç, "Sektör giderek daha çok batağa sürükleniyor. Bu bataktan birlikte hareket ederek çıkılabilir. Yerel perakende sektörü bir biri ile rakip değil. Ulusal ve uluslar arası firmalarla rakip. Birbirinizi rakip görüp çekişirseniz asıl rakiplerinizin yolunu açarsınız. Kümelenme firmaları tüm ekonomik risklerden korur.Şu anda yolumuzun etrafında onlarca mayın var. Biz o mayınlara basmadan birlikte yürüyüp güçlü bir perakende sektörüne doğru yol alacağız" ifadelerini kullandı.

"Doğru planlama çok önemli"

İyi bir kümelenme için önce doğru planlama yapılması gerektiğini ifade eden Güvenç, "Perakende sektörü çok geniş kapsamlı. Tekstilciden, mobilyacıya, otomobilciden, gıdacıya çok çeşitli sektörü bünyesinde barındırıyor. Bu nedenle doğru sonuç için öncelikle doğru alt sektörler belirlenmeli. Asıl hedef, firmalarınızı yaşatarak tedavi etmek ve geleceğe hazırlamak. Yüksek Lisans, doktora tezlerinin sizin sorunlarınızın üzerine yapılmasını sağlayacağız. Akıllı hareket edeceğiz. Bizim siyasetle işimiz yok. Derdimiz Mersin ekonomisinin dünyada söz sahibi olması. Bu hedef çerçevesinde bir araya gelip sorunlarımızın çözümü adına ilgili tüm kurumları ziyaret edeceğiz şeklinde konuştu.

Toplantı, sektör temsilcilerinin sorunlarını dile getirmesi ile sona erdi.