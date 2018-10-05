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PKK'nın Belçika'daki gösterilerini organize eden zanlı Mersin'de yakalandı

Belçika’da terör örgütü PKK tarafından düzenlenen Türkiye karşıtı gösterileri organize ettiği ileri sürülen ’Zarife’ kod adlı Zerif Y.

Belçika'da terör örgütü PKK tarafından düzenlenen Türkiye karşıtı gösterileri organize ettiği ileri sürülen 'Zarife' kod adlı Zerif Y., MİT ve emniyet ekiplerinin ortak çalışmasıyla Mersin'de yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, terör örgütünün Belçika'daki yapılanmasında yer aldığı öne sürülen Zerif Y.'nin (44) Türkiye'ye giriş yaparak Mersin'e geldiğini belirleyen güvenlik güçleri, zanlının yerini belirlemek için çalışma başlattı.


Mersin'in merkez Toroslar ilçesindeki bir ikamette olduğu tespit edilen şüpheli, MİT ve Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.


Zerif Y., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklandı.


Terör örgüt içerisinde 'Zarife' ismini kullanan zanlının, Zeytin Dalı Harekatı başta olmak üzere sınır güvenliği için düzenlenen faaliyetleri haksız göstermek ve Türkiye karşıtlığı oluşturmak amacıyla Belçika'da sokak gösterileri organize ettiği belirtildi.

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