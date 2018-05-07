’Plaj Voleybol Dünya Turu 3 Yıldızlı Mersin’ sona erdi

Tarihi Kız Kalesi manzarasında gerçekleşen final maçlarını, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın yanı sıra, Vali Yardımcısı Mahmut Halal, Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş ve çok sayıda sporsever izledi.

38 ülkeden 102 takım ve 204 sporcunun dereceye girebilmek için mücadele ettiği turun sonunda erkeklerde Rusya, kadınlarda ise Avusturya şampiyon oldu.

Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı organizasyonun erkekler finalinde Rusya ve Çek Cumhuriyeti karşı karşıya geldi. Rusya takımında mücadele eden Ilya Leshukov ve Konstantin Semenov ikilisi, Çek Cumhuriyeti’nden Ondrej Perusic ve David Schweiner ikilisini 2-1 yenerek şampiyon olurken, Çek Cumhuriyeti müsabakalardan evine ikincilikle, İsviçre’yi 2-0 yenen Küba ise üçüncülük derecesi ile döndü.

Kadınlarda ise Avusturyalı Katharina Schützenhöfe ve Lena Plesiutsching ikilisi, Hollanda takımından Sanne Keıser ve Madelein Meppelink’e fileyi dar etti. İyi koordine olan ikili, Hollanda takımını 2-1 yenerek şampiyonluğa adını yazdırırken, Hollanda evine ikincilikle döndü. Slovakya ise rakibi Brezilya’yı 2-0 mağlup ederek üçüncü oldu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın katılımı ile gerçekleşen ödül töreninde dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

Ödül töreninde kısa bir konuşma yapan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Plaj Voleybol Dünya Turu 3 Yıldızlı Mersin etkinliğini, her yıl daha da geliştirerek devam etmek istediklerini söyledi. Kocamaz, “5 gün dolu dolu Mersin bir heyecan yaşadı. Tüm katılan sporculara teşekkür ediyoruz. İnşallah gelecek yıllarda bu etkinliği daha da büyütüp Mersinin tanıtımında öncü bir rol almasını temenni ediyoruz” dedi.

Final maçları sonucunda şampiyonluğu elde eden Rusya takımına ödülleri Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz tarafından verilirken, bayanlarda şampiyonluğun sahibi olan Avusturya’ya ödülünü Vali Yardımcısı Mahmut Halal verdi.