Plaj Voleybolu Dünya Turu başladı

Mersin’in Erdemli ilçesi Kızkalesi’nde kurulan kortlarda oynanan eleme maçlarıyla başlayan ‘Plaj Voleybol Dünya Turu 3 Yıldızlı Mersin’, ilk iki gününde kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Eleme turu karşılaşmalarının ilk gününde erkeklerde Türkiye, İsviçre ve Almanya ile mücadele ederken, Çek Cumhuriyeti-Rusya, Sırbistan-Almanya, Rusya – Rusya, Fransa- Rusya, İsviçre- Endonezya, Çin-Polonya, Danimarka-Belarus, Ukrayna-Hollanda, İtalya-İsveç, Çin-Çin, İtalya- İspanya, Danimarka- Estonya, Ukrayna- Avusturya, Rusya- Çek Cumhuriyeti, Rusya-Sırbistan, Fransa-İsviçre, Çin- Belarus, Almanya-Ukrayna, İtalya-Çin, İspanya- Estonya, Ukrayna- İsviçre takımları kıyasıya mücadele etti. Mücadelenin sonunda Çek Cumhuriyeti, Rusya, Sırbistan, Fransa, İsviçre, Çin, Belarus, Almanya, Ukrayna, İtalya, İspanya, Estonya ana tabloya yükselen ülkeler arasında yerini aldı.

Kadınlarda ise İsviçre–İsviçre, İtalya-İtalya, Yunanistan-Rusya, Macaristan- Norveç, Avusturya- Portekiz, Letonya-Almanya, İtalya- Almanya, Rusya-İtalya, Yunanistan- Tayland, Brezilya-Norveç, Avusturya-Ukrayna, Çin-İsviçre, Letonya-Polonya takımları mücadele etti. İsviçre, Yunanistan, Norveç, Avusturya, Letonya, İtayla, Rusya ana tabloya kalan ülkeler arasında yerini aldı. Türkiye’yi erkekler kategorisindeki temsil eden Engin Özbek – Ali Berke Sağır ikilisi, karşı karşıya geldiği Almanya’dan Thole –Wickler ikilisine mağlup olarak turnuvaya ilk turda veda etti. Bayanlarda kategorisinde Türkiye’yi temsil eden milli voleybolcular da eleme etabını bay geçerek ana tabloda mücadele etme hakkı kazandı.

‘Plaj Voleybol Dünya Turu 3 Yıldızlı Mersin’ turnuvasının 6 Mayıs Pazar günü düzenlenecek olan ödül töreniyle sona ereceği bildirildi.