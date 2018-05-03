Diğer
Kategoriler
03 Mayıs 2018 17:28

Plaj Voleybolu Dünya Turu başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliği ile düzenlenen ‘Plaj Voleybol Dünya Turu 3 Yıldızlı Mersin’ heyecanı, eleme maçlarıyla başladı.

Plaj Voleybolu Dünya Turu başladı

03 Mayıs 2018 17:28


Mersin’in Erdemli ilçesi Kızkalesi’nde kurulan kortlarda oynanan eleme maçlarıyla başlayan ‘Plaj Voleybol Dünya Turu 3 Yıldızlı Mersin’, ilk iki gününde kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Eleme turu karşılaşmalarının ilk gününde erkeklerde Türkiye, İsviçre ve Almanya ile mücadele ederken, Çek Cumhuriyeti-Rusya, Sırbistan-Almanya, Rusya – Rusya, Fransa- Rusya, İsviçre- Endonezya, Çin-Polonya, Danimarka-Belarus, Ukrayna-Hollanda, İtalya-İsveç, Çin-Çin, İtalya- İspanya, Danimarka- Estonya, Ukrayna- Avusturya, Rusya- Çek Cumhuriyeti, Rusya-Sırbistan, Fransa-İsviçre, Çin- Belarus, Almanya-Ukrayna, İtalya-Çin, İspanya- Estonya, Ukrayna- İsviçre takımları kıyasıya mücadele etti. Mücadelenin sonunda Çek Cumhuriyeti, Rusya, Sırbistan, Fransa, İsviçre, Çin, Belarus, Almanya, Ukrayna, İtalya, İspanya, Estonya ana tabloya yükselen ülkeler arasında yerini aldı.


Kadınlarda ise İsviçre–İsviçre, İtalya-İtalya, Yunanistan-Rusya, Macaristan- Norveç, Avusturya- Portekiz, Letonya-Almanya, İtalya- Almanya, Rusya-İtalya, Yunanistan- Tayland, Brezilya-Norveç, Avusturya-Ukrayna, Çin-İsviçre, Letonya-Polonya takımları mücadele etti. İsviçre, Yunanistan, Norveç, Avusturya, Letonya, İtayla, Rusya ana tabloya kalan ülkeler arasında yerini aldı. Türkiye’yi erkekler kategorisindeki temsil eden Engin Özbek – Ali Berke Sağır ikilisi, karşı karşıya geldiği Almanya’dan Thole –Wickler ikilisine mağlup olarak turnuvaya ilk turda veda etti. Bayanlarda kategorisinde Türkiye’yi temsil eden milli voleybolcular da eleme etabını bay geçerek ana tabloda mücadele etme hakkı kazandı.


‘Plaj Voleybol Dünya Turu 3 Yıldızlı Mersin’ turnuvasının 6 Mayıs Pazar günü düzenlenecek olan ödül töreniyle sona ereceği bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç