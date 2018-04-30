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30 Nisan 2018 17:41

Plaj Voleybolu Dünya Turu hazırlıkları tamamlandı

Mersin’in ev sahipliğinde, 2-6 Mayıs tarihleri arasında Erdemli Kız Kalesi Plajı’nda düzenlenecek olan Plaj Voleybolu Dünya Turu 3 Yıldız Mersin-Türkiye organizasyonunun basın lansmanı yapıldı.

Plaj Voleybolu Dünya Turu hazırlıkları tamamlandı

30 Nisan 2018 17:41


Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen basın toplantısına, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin Vali Yardımcısı Mahmut Halal, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanvekili Alper Sedat Aslandaş, FİVB Teknik Delege Roberto Reggiani ve milli sporcular katıldı.


Toplantıda konuşan Kocamaz, Mersin’i her konuda dikkat çeken ve büyüyen bir kent haline getirme gayreti içerisinde olduklarını söyleyerek, "Bu sebeple dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olan Plaj Voleybolu Dünya Turu 3 Yıldız Mersin-Türkiye organizasyonunu Mersin’de düzenliyoruz" dedi.


Mersin’in bir spor kenti olarak tanınmasını sağlamak istediklerini belirten Kocamaz, "Sporun dışında insanları bir araya getiren bir başka aktivite olduğunu düşünmüyoruz. 2013 yılında Mersin’de Akdeniz Oyunları düzenlendi bu vesileyle Mersin’imiz birçok spor tesisine kavuştu. İstiyoruz ki bu tesisler dolu dolu kullanılsın. Marka şehir olmasını istediğimiz kentimiz, sporda da marka haline gelsin istiyoruz. Birçok uluslararası aktiviteyi Mersin’e getirdik. Mersin’in adını spor konusunda dünyada duyulmaya başladı" şeklinde konuştu.


Belediyecilik hizmeti olarak sadece yol, asfalt ve kaldırım asfalt yapmadıklarını belirten Kocamaz, "Herkesi ortak payda olan sporda buluşmaya davet ediyorum. Bu kentte yaşıyorsak, düşüncelerimiz aynı olmayabilir, görüşlerimiz farklı olabilir ama ortak paydalarda buluşmak zorundayız. Bu sporla daha kolay gerçekleşiyor. Mersin’i olumlu olaylarla gündeme getirmeyi amaçlıyoruz. Bu organizasyon buna öncülük edecek" ifadelerini kullandı.



"Filenin sultanları da mücadele edecek"


Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanvekili Alper Sedat Aslandaş ise, Mersin’in organizasyon için çok iyi bir hazırlık yaptığını söyleyerek, "Bu turnuvalara uluslararası katılımın çok üst düzey olması bizleri gururlandırıyor. Bu aynı zamanda ev sahipliği yapan belediyelerimizin işlerinin ne kadar iyi yaptığının bir kanıtı oluyor. Gelen bir daha geliyor" diye konuştu.


Turnuvada filenin sultanlarından olan Neriman Özsoy Gençyürek ve Güldeniz Önal’ın da olacağını kaydeden Aslandaş, "Milli yıldızlarımız, filenin sultanlarından Neriman ve Güldeniz de bu yıl dünya şampiyonasında plaj voleybolu oynayacaklar. Bu da Mersinliler için güzel bir sürpriz olacak. Bu vesileyle emeği geçecek herekse teşekkür ediyorum" dedi.


38 ülkeden 102 takımın başvurduğu organizasyonda, erkeklerde 56, bayanlarda 51 takım olmak üzere 107 takım ve 214 sporcu, daha önceki Dünya Turu puanları ile mücadele edeceği bildirildi.




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