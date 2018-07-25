Plajlardaki işgallere son verildi

Ş. tarafından gün boyu hizmet verilen plajlarda, hem vatandaş memnuniyeti sağlandı hem de şezlong işgalcilerinin önüne geçildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hikmet Koç ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, sorumluluğu Büyükşehir Belediyesi’ne geçen plajlarda incelemelerde bulundu. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Denizkızı Turizm A.Ş. personelleri tarafından gün boyu yürütülen temizlik faaliyetlerinin yanında, sunulan çadır kamp, engelli plajları, konserler ve gönüllü kurumlar işbirliğinde gerçekleştirilen sahil temizleme ve geri dönüşüm projeleri gibi sosyal aktivitelere de imza atılan plajlarda yaşanan renkli görüntüler vatandaşların takdirini topluyor. Öte yandan geçmişte şezlong rantçılarının merkezi haline gelen plajlarda artık sadece Denizkızı Turizm A.Ş. oteller ve vatandaşlar dışında kimselerin işgal ettiği bölgelerde vatandaşa şezlong ve şemsiye kiralamasına da izin verilmiyor" ifadeleri kullanıldı.

Denizkızı Turizm A.Ş. işletmeciliğinde Susanoğlu, Yapraklıkoy, Kızkalesi, Yemişkumu, Kumkuyu ve Kocahasanlı halk plajlarında görev yapan 132 personel, tatil için Mersin’i seçen misafirlerin temiz, güvenli ve huzurlu bir ortamda tatil yapabilmeleri için görev alırken, tatilcilerin huzurunu bozmaya yönelik tavır ve hareketlerde bulunan kişiler, vatandaş şikayeti üzerine kolluk kuvvetlerine anında iletilerek olası mağduriyetler de ortadan kaldırılıyor.

Öte yandan, Kızkalesi’nde belirlenen bölge ile Denizkızı Turizm A.Ş.’nin işlettiği diğer tüm plajlarda ise isteyen herkes şemsiyesini, havlusunu ve sandalyesini istediği yere koyup plajları istediği gibi hiçbir ücret ödemeden kullanabiliyor.