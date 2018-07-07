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07 Temmuz 2018 16:05

Plastik sandık deposu alev alev yandı

Mersin’in Erdemli ilçesinde plastik sandıkların konulduğu depoda çıkan yangın, yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürülürken, depoda büyük hasar oluştu.

Plastik sandık deposu alev alev yandı

07 Temmuz 2018 16:05


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çeşmeli Mahallesi’nde Ekrem A.’ya ait depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Plastik sandıkların konulduğu depodaki yangın, kısa sürede büyüyerek tüm alanı sardı. Yangına ilk etapta çevredeki vatandaşlar müdahale ederek bölgedeki eşyaları uzaklaştırmaya çalıştı. Tüm depoyu saran alevler daha sonra olay yerine giden Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekiplerince, yakındaki yerleşim birimlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.


Yangın dolayısıyla depoda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.




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