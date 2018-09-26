"Polis Şefkat Evi Projesi"yle 82 bin 363 vatandaşa yardım yapıldı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan 'Polis Şefkat Evi Projesi' ile 82 bin 363 vatandaşa gıda, temizlik malzemesi, giyim, zücaciye ve kırtasiye malzemesi yardımı yapıldı.

Mersin'de 'Toplumsal Dayanışma Projesi' kapsamında hayata geçirilen ve yardıma muhtaç vatandaşlara gıda ve giyim yardımı yapılması amacıyla kurulan 'Polis Şefkat Evi Projesi' belirlenen hedefe ulaşılmasının ardından sona erdi. Kent genelinde 82 bin 363 vatandaşa yardım yapılan proje ile ihtiyaç sahibi insanlara polisin şefkat elini uzattığını gösterildi.

Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, projeyi yürüten görevlilere plaketlerini taktim etti.