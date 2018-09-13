Polisler öğretmenlere trafik eğitimi verdi

Mersin’in Tarsus ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği görevlileri trafik kazalarının azaltılması eylem planı çerçevesinde eğitimcilere “Trafik Güvenliği ve Farkındalığı” eğitimi verdi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği görevlileri trafik kazalarının azaltılması eylem planı çerçevesinde eğitimcilere “Trafik Güvenliği ve Farkındalığı” eğitimi verdi.
İçişleri Bakanlığının trafik kazalarının azaltılması amacıyla hazırlanan 100 Günlük Eylem Planı çerçevesinde "Umuma Açık Alanlarda Trafik Eğitimi" adlı bilgilendirme projesi kapsamında, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ile Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 5-13 Eylül tarihleri arasında bin 667 öğretmene trafik eğitimi verildi.
75. Yıl Kocatepe İlk ve Ortaokulunda verilen eğitimde kazaların önüne nasıl geçilebileceğinin püf noktaları anlatıldı.
Eğitim programının 2018-2019 yılı eğitim döneminde öğrencilere yönelik olarak da okullarda sürdürüleceği bildirildi.