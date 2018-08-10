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10 Ağustos 2018 10:12

Polisten dezavantajlı çocuklara gezi etkinliği

Mersin Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek programı (ÇOGEP) işbirliğinde ’Birlikte bir yıl 2018’ projesi kapsamında dezavantajlı çocuklara yönelik kültürel ve sosyal amaçlı gezi etkinliği düzenlendi.

Polisten dezavantajlı çocuklara gezi etkinliği

10 Ağustos 2018 10:12


Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, dezavantajlı çocukların suçlara ve kötü alışkanlıklara bulaşmamaları için onlara yönelik çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda, 10-17 yaş grubu çocuk ve gençlerden seçilen 40 kız, 40 erkek öğrenci ve genç 10 görevli eşliğinde Çanakkale İstanbul ve Ankara’yı kapsayan sosyal ve kültürel geziye gönderildi.


Gezi faaliyeti kapsamında Çanakkale’de Truva Atı, Aynalı Çarşı, 57. Alay, Anafartalar, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Anzak Koyu, Seyit onbaşı, Şehitlik ve tabyalar,


İstanbul’da Tarihi yarımada, Panorama, Eyüp sultan, İstanbul Akvaryum, Yerebatan Sarnıcı, Minyatürk, gibi tarihi yerleri gezen öğrenciler, Ankara’da ise eski ve yeni Meclis, Anıtkabir, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni gezdi.


Öte yandan, Mersin Emniyet Müdürlüğü görevlilerince her gruba yönelik, suça itilme, çocuk hakları, internet kullanımı ile genel güvenliğe dair çeşitli konularda bilgilendirme yapıldı.




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