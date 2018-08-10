Polisten dezavantajlı çocuklara gezi etkinliği

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, dezavantajlı çocukların suçlara ve kötü alışkanlıklara bulaşmamaları için onlara yönelik çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda, 10-17 yaş grubu çocuk ve gençlerden seçilen 40 kız, 40 erkek öğrenci ve genç 10 görevli eşliğinde Çanakkale İstanbul ve Ankara’yı kapsayan sosyal ve kültürel geziye gönderildi.

Gezi faaliyeti kapsamında Çanakkale’de Truva Atı, Aynalı Çarşı, 57. Alay, Anafartalar, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Anzak Koyu, Seyit onbaşı, Şehitlik ve tabyalar,

İstanbul’da Tarihi yarımada, Panorama, Eyüp sultan, İstanbul Akvaryum, Yerebatan Sarnıcı, Minyatürk, gibi tarihi yerleri gezen öğrenciler, Ankara’da ise eski ve yeni Meclis, Anıtkabir, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni gezdi.

Öte yandan, Mersin Emniyet Müdürlüğü görevlilerince her gruba yönelik, suça itilme, çocuk hakları, internet kullanımı ile genel güvenliğe dair çeşitli konularda bilgilendirme yapıldı.