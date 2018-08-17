Diğer
Kategoriler
17 Ağustos 2018 18:26

Polisten kurban satıcılarına ’sahte para’ uyarısı

Mersin’de polis ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarını gezerek satıcıları sahte paranın nasıl anlaşılacağı konusunda bilgilendirdi.

Polisten kurban satıcılarına ’sahte para’ uyarısı

17 Ağustos 2018 18:26


Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce merkez Mezitli, Yenişehir, Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde kurbanlık hayvan satışlarının yapıldığı yerlerde, kurbanlık satan esnafa yönelik, ’kurbanlık alışverişinde dolandırıcılara ve hırsızlara karşı dikkatli olun’ konulu, içeriğinde sahte parayı anlamanın yollarının da anlatıldığı broşürler dağıtıldı.


Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Selma Petek koordinesindeki 15 kişilik ekip, bilgilendirme çalışmaları sırasında, sahte paranın nasıl anlaşılacağını uygulamalı olarak gösterirken, banknotlardaki tasarımın, holografik şekillerin ve kabartmaların dikkatlice incelenmesi gerektiğini vurguladı.


Kurban satıcılarınca büyük ilgi gören çalışmanın sonucunda sahte parayı anlama yöntemlerine ilişkin broşürler de verildi. Ekipler, satıcılara iyi bir bayram geçirmelerini dileyerek şüphelenilen kişilerin ve araçların polise bildirilmesini istedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç