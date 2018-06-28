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28 Haziran 2018 09:38

Polisten nefes kesen uyuşturucu operasyonu

Mersin’e yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisini alan polis, yaptığı operasyonda 110 kilo esrar ele geçirdi.

Polisten nefes kesen uyuşturucu operasyonu

28 Haziran 2018 09:38

1 kişinin gözaltına alındığı operasyon anı polis kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.


Edinilen bilgilere göre, Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, şüphelendikleri bir aracı takibe aldı. Ekipler, aracı bir süre takip ettikten sonra Yenişehir ilçesi Mazit Özcan tesisleri civarında durdurdu. Araçta yapılan aramada, 4 çuval içerisinde 20 ayrı paket halinde 110 kilo esrar ele geçirildi. Araçta bulunan şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.


Öte yandan, polisin yaptığı operasyon saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şüpheli aracı takip eden polis ekipleri bir anda aracın önünü kesiyor. Şahsı gözaltına alan ekipler, detektör köpek yardımıyla esrarı buluyor.




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