Prof. Dr. Öztürk: "Öğrenciler kadavra ile daha iyi eğitim alıyor"

Dr. Ahmet Hakan Öztürk, kadavraların yerini hiçbir materyalin tutmadığını belirterek, öğrencilerin kadavra ile çok daha iyi bir eğitim alma imkanı yakaladıklarını söyledi.

MEÜ Temel Tıp Bilimleri Bölümü Anatomi Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından, 24-31 Ekim tarihleri arasında "Anatomi Farkındalığı Haftası" düzenlendi. Bu kapsamda, MEÜ Tıp Fakültesi Prof. Dr. Türkan Saylan Konferans Salonu'nda "Kadavralarımıza Teşekkür Töreni" gerçekleştirildi. Törende açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Öztürk, "Kadavralar sonsuz öğreticiler. Onlar tüm hocalardan daha faydalılar ve siz öğrenciler tüm duyularınızı kullanarak öğrenmeye çalışıyorsunuz. Kadavralar üzerinden görerek öğrendiğiniz bilgiler, çok daha kalıcı oluyor" dedi.

"Kadavralar sayesinde yüzlerce öğrenci yüzlerce hastayı muayene etti"

MEÜ Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeliha Kurtoğlu Olgunus ise, bedenlerini sağlık ve eğitim için bağışlayan kadavralara teşekkür ederek, "İnsan bedenini, kadavralarımız sayesinde tanıyan yüzlerce öğrencimiz, mezun oldu ve her biri mezuniyetinden bugüne dek yüzlerce hastayı muayene ettiler. Onlar sayesinde pek çok insan sağlına kavuştu ve edindikleri deneyimler bundan sonra da sağlığa dönüşmeye devam edecek" şeklinde konuştu.

MEÜ Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Öğretim Elemanı Dr. Öğr. üyesi Oya Ögenler de, gerçekleştirdiği sunum ile tıp eğitiminde kadavranın tarihi ve konunun etik boyutuna değinerek katılımcıları bilgilendirdi.