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07 Eylül 2018 12:32

Prof. Dr. Selahittin Çayan, tıp bilimlerine yön veren Türkler arasına girdi

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.

Prof. Dr. Selahittin Çayan, tıp bilimlerine yön veren Türkler arasına girdi

07 Eylül 2018 12:32

Dr. Selahittin Çayan, Turkishtime Dergisi tarafından hazırlanan ’Tıp Bilimlerine Yön Veren 100 Türk’ kitabında yer aldı.


Turkishtime Dergisi tarafından hazırlanan ’Tıp Bilimlerine Yön Veren 100 Türk’ kitabı, araştırmaları, buluşları ve tedavi yöntemleri dünyada yankı doğuran tıp insanlarını bir araya getirdi. Kitap, yurt içi ve yurt dışında alanında başarılı çalışmalara imza atan Türk tıp insanlarının öykülerini anlatıyor. Çalışma, Türk tıp insanlarının uluslararası literatürde kabul edilen ’H-endeksi’ ölçütüne göre sıralanıyor. Yaptığı çalışmalarla kitaba girmeye başaran Çayan, Androloji alanında klinik ve deneysel çalışmalarına devam ediyor. Çayan’ın, Uluslararası bilimsel hakemli dergilerde basılan 97 makalesi ve bu çalışmalara yapılmış 2 bin 400’ün üzerinde bilimsel atıfın yanında, yine uluslararası bilimsel kongrelerde sunulan ve bildiri kitabında basılan 150 civarında konuşması bulunuyor.




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