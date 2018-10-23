PTT Teşkilatı 178 yaşında

Mersin'de Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın (PTT) 178'inci kuruluş yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Etkinlik kapsamında Cumhuriyet Meydanında çelenk sunma töreninin ardından, PTT mobil ekipleri ve motorize ekipleri, Tevfik Sırrı Gür Stadyumundan, PTT P.İ.M şubesine kadar kortej oluşturdu. PTT Mersin Baş Müdürü Nurgül Altınöz, PTT olarak Mersin'de 103 iş yeri ve 800 çalışanla hizmet verdiklerini söyledi.

"Bankaların olmadığı bölgelere mobil ekipler hizmet götürüyor"

PTT'nin Türkiye genelinde 42 bin çalışan ve yaklaşık 5 bin iş yeri ile hizmet verdiğini belirten Altınöz, "Büyük bir heyecanla 178'inci yılımızı kutluyoruz. Posta nezareti olarak 23 Ekim 1840 yılında kurulan şirketimiz, 2013 yılında da Posta Telgraf A.Ş. olarak anonim şirketi olmuştur. Mersin'de 4 tane mobil aracımızda yaylalarda hizmet veriyoruz. Toroslar'ın Arslanköy Mahallesi'nden, Gülnar'ın Köseçabalı Mahallesi'ne kadar birçok bankanın olmadığı noktada hizmet vermekteyiz. Kent genelinde 67 tane 7 gün 24 saat çalışan 'PTTmatiğimiz' mevcuttur. Şirket olarak banka, posta kargo lojistik ve e-ticaret alanlarında vatandaşlara hizmet sunmaktayız" dedi.

"Yöresel ürünlerin gönderiminde yüzde 30 indirim"

Kargoda yıl sonuna kadar kampanyaları olduğunu da aktaran Altınöz, "Bireysel müşterilerimize ve PTT'lerimize gelen bütün müşterilerimize yüzde 25 kargo gönderilerinde indirim uygulamaktayız. Üniversite öğrencilerine okulların açılış ve kapanış dönemlerinde birer buçuk aylık sürelerde yüzde 30 indirim yapmaktayız. Ayrıca, Mersin özelinde yöresel ürünlerimizi desteklemek amacıyla narenciye, avokado, zeytin ve zeytin yağı gibi ürünlere yüzde 30 indirim uygulamaktayız. Sosyal sorumluluk projesi olarak kitap okumayı yaygınlaştırmak için kitap gönderilerinde yüzde 50 indirim uygulamaktayız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Altınöz ve beraberindeki personel, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti. Ziyaretin ardından 178'inci PTT müşterisine hediye verildi.