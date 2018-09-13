Rekortmen atıcının hedefi Gençlik Olimpiyatları'nda madalya

Daha önce atıcılık sporunda gençler ve yıldızlarda Türkiye rekorları kırarak, barajları yükselten Mersin Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcusu Alp Eren Erdur, önümüzdeki ay Arjantin'de yapılacak Gençlik Olimpiyatları'nda madalya kazanma hedefinde. Haftanın 5 günü, günde çift idman yapan Erdur, olimpiyatlarda derece yapmak istiyor.

Mersin TOHM sporcusu Alp Eren Erdur, 2 yıl önce başladığı atıcılık sporunda gün geçtikçe ilerliyor. İçel Anadolu Lisesi öğrencisi olan 15 yaşındaki Erdur, 2 yıl gibi kısa bir sürede hem gençlerde hem de yıldızlarda Türkiye rekorları kırarak, bu kategorilerde barajları yükseltti. Ayrıca ilk girdiği Avrupa Şampiyonası'nda 7. olan Erdur, 6-18 Ekim tarihleri arasında Arjantin'de yapılacak olan Gençlik Olimpiyatları'nda madalya kazanmak istiyor. Çalışmalarıyla ilgili İHA muhabirine konuşan Erdur, 2 yıl önce babasının teşviki ile bu spora başladığını söyledi. Hocasının kendisini keşfettiğini ve o günden sonra hep sahip çıktığını belirten Erdur, “Sürekli hocam bana destek oldu. Atıcılık güzel bir spor. İnsanı dinlendiriyor, rahatlatıyor. Derslere de faydası var. Odaklamayı geliştiriyor. Bu sporu yapanlar zaten sakin, ne istediğini bilen, düzgün insanlardır. Daha önce bu sporda yıldızlar ve gençler Türkiye rekorum var. Avrupa'da 7'inciliğim var. Yeni olduğum için tabi yarışmalara yeni yeni katılmaya başladık. İnşallah yeni yeni dereceler elde etmeye başlayacağız. Şimdi önümüzde Gençlik Olimpiyatları var. Bu seferki hedefimiz derece. Bir önceki şampiyonada şansızlık olmuştu. Bu sefer inşallah derece yapacağız. Antrenman günlerinin ve saatlerinin sayısını artırdık. Psikolojik olarak da hazırlanıyoruz. İnşallah derece yapacağız. En büyük hedefim önümdeki 2 veya 3 yıl içinde dünya şampiyonu olmak” diye konuştu.

Aydoğan: "Atıcılık sporu Mersin'de gelişmeye başladı"

Mersin Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) Atıcılık Antrenörü Ergün Aydoğan, atıcılık sporunu 20 yıldır yaptığını dile getirdi. İlk önce kendisinin de atıcı olduğunu daha sonra antrenör olarak göreve başladığını kaydeden Aydoğan, “10 yıldan beri 3. kademe Milli Takım atış antrenörlüğü yapıyorum. Şu anda Mersin TOHM'da atış antrenörü olarak bulunmaktayım. Mersin'de atıcılık sporunu tüfek branşında diğer bir arkadaşımla beraber devam ettiriyoruz. Atıcılık sporu kentte gelişmeye başladı. Özellikle Akdeniz Oyunları'ndan sonra daha da gelişmeye başladı. İnşallah Mersin'de bu sporu daha da yaygınlaştırmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” dedi.

"Şampiyonada bayrağımızı dalgalandırıp, madalya ile dönmek istiyoruz"

Şu anda bünyelerinde bulunan sporculardan 5'inin Milli Takımda olduğunu vurgulayan Aydoğan, “Ne mutlu bize ki şimdi Gençlik Olimpiyatları'na bu poligondan bir sporcu göndereceğiz. Bu olimpiyatlardaki hedefimiz şampiyon olmak. Antrenmanlarımızı haftada 5 gün olarak yapıyoruz. Artık günde çift idman şekline geçtik. Şu anda durumumuz iyi. Aynı zamanda psikolojik destek de alıyoruz. Alp Eren hem spor hem de okul hayatında iyi bir sporcu. Bu spor zaten sakinlik isteyen bir spor. İnşallah önümüzdeki şampiyonada bayrağımızı dalgalandırıp, madalya ile dönmek istiyoruz. Alp Eren dışında tabi diğer sporcularımız da gençlerde Türkiye rekorları kırdılar. Daha 13 milli takıma giren, büyüklerin rekorunu atan bir kızımız var. Yine Alp Eren 13 yaşında Türkiye rekorlarını alt üst eden bir sporcumuz. Hem gençlerde hem yıldızlarda barajı yükselten bir sporcumuz. Kendisi zaten ilk yurt dışı organizasyonunda Macaristan'da ilk 8 sporcu arasına girmişti. Şanssızlıktan dolayı 7. olarak o seriyi bitirmiş oldu. Almanya'da büyüklerle yarıştı. Kendisinden 15-20 yaş büyük ağabeyleriyle yarıştı ki onların da bir çoğunu geçebildi. Önümüzdeki yıllarda ben inanıyorum ki bu çocuklara daha da önem verip, çalıştırdığımızda çok önemli zaferler elde edeceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.