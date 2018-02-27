Gücünü milletimizden alan şanlı ordumuzun bölgede barış, huzur ve güven için başlattığı operasyonda muvaffak olacağına inancım tamdır" dedi.

Rektör Çamsarı, Suriye’nin Afrin bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’na destek verdi. Harekatın bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmeye yönelik başlatıldığını vurgulayan Çamsarı, "Türk Silahlı Kuvvetleri küresel güçlerce desteklenen terör örgütlerini engellemek için Suriye’nin Afrin bölgesinde harekat yürütmektedir. 20 Ocak 2018 tarihinde başlayan “Zeytin Dalı Harekatı" bölgeye huzur ve barışı getirmek amacıyla başlamıştır ve başarı ile devam etmektedir. Ülkemizin sınır güvenliğini korumak için meşru ve uluslararası hukuka uygun olarak yürütülen operasyon, bölgede faaliyet gösteren terör örgütlerini sınırlarımızdan uzak tutmak ve bölgede yaşayan masum insanlara yapılan zulmü engellemek üzerine kurulmuştur. Tarihin her anında olduğu gibi Mehmetçik bugün de mazlumun yanında, zalimin karşısında olmuştur. Bizler Mersin üniversitesi olarak her türlü terörü lanetliyor ve bu operasyonda teröristlerin hak ettiği karşılığı alması için şanlı ordumuzu destekliyoruz. Operasyonda hayatını kaybeden şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize Allah’tan acil şifalar diliyoruz. Gücünü milletimizden alan şanlı ordumuzun bölgede barış, huzur ve güven için başlattığı operasyonda muvaffak olacağına inancım tamdır" dedi.