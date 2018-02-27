Diğer
Kategoriler
27 Şubat 2018 11:54

Rektör Çamsarı: "Mehmetçik bugünde mazlumun yanında, zalimin karşısındadır"

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektör Ahmet Çamsarı, Zeytin Dalı Harekatıyla ilgili olarak, "Tarihin her anında olduğu gibi Mehmetçik bugün de mazlumun yanında, zalimin karşısında olmuştur.

Rektör Çamsarı:

27 Şubat 2018 11:54

Gücünü milletimizden alan şanlı ordumuzun bölgede barış, huzur ve güven için başlattığı operasyonda muvaffak olacağına inancım tamdır" dedi.


Rektör Çamsarı, Suriye’nin Afrin bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’na destek verdi. Harekatın bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmeye yönelik başlatıldığını vurgulayan Çamsarı, "Türk Silahlı Kuvvetleri küresel güçlerce desteklenen terör örgütlerini engellemek için Suriye’nin Afrin bölgesinde harekat yürütmektedir. 20 Ocak 2018 tarihinde başlayan “Zeytin Dalı Harekatı" bölgeye huzur ve barışı getirmek amacıyla başlamıştır ve başarı ile devam etmektedir. Ülkemizin sınır güvenliğini korumak için meşru ve uluslararası hukuka uygun olarak yürütülen operasyon, bölgede faaliyet gösteren terör örgütlerini sınırlarımızdan uzak tutmak ve bölgede yaşayan masum insanlara yapılan zulmü engellemek üzerine kurulmuştur. Tarihin her anında olduğu gibi Mehmetçik bugün de mazlumun yanında, zalimin karşısında olmuştur. Bizler Mersin üniversitesi olarak her türlü terörü lanetliyor ve bu operasyonda teröristlerin hak ettiği karşılığı alması için şanlı ordumuzu destekliyoruz. Operasyonda hayatını kaybeden şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize Allah’tan acil şifalar diliyoruz. Gücünü milletimizden alan şanlı ordumuzun bölgede barış, huzur ve güven için başlattığı operasyonda muvaffak olacağına inancım tamdır" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
18
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    18°C
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    19°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç