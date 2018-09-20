Risk altındaki çocuklar yaz kampında buluştu

Mersin'de Toplum Destekli Polislik Şubesince hazırlanan 'Birlikte Bir Yıl 2018' projesi kapsamında, parçalanmış ailelerin çocukları ile suça sürüklenen, sokağa itilen ve devlet koruması altında bulunan çocuklar, yaz kampı etkinliğinde spor faaliyetlerine katıldı

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) çerçevesinde hazırlanan proje kapsamında, 10-17 yaş grubu 80 çocuk, 2-14 Eylül tarihleri arasında iki grup halinde 10 görevli ile birlikte, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Kapızlı 23 Nisan Tesislerinde 6 gün boyunca yaz kampı etkinliğine katıldı.

Kamp süresince öğrencilere voleybol, futbol, yüzme, bocce ve satranç dallarında kısa süreli sportif eğitimler verilirken, katılımcılara proje bütçesinden spor kıyafetleri ile spor ayakkabısı, şapka, tişört, sinek ilacı, satranç takımları, futbol, voleybol, bocce topları, deniz makarnası, deniz şortu, mayo, capri, şampuan, havlu, güneş kremi, çanta, terlik madalya, bloknot, kalem ve anahtarlıktan oluşan malzemeler alınırken, alınan spor kıyafetleri ve malzemelerin tamamı katılımcılara hediye edildi.

Kamp süresince ayrıca, Mersin Emniyet Müdürlüğü görevlilerince her gruba yönelik suça itilme, çocuk hakları, internet kullanımı ile genel güvenliğe dair çeşitli konularda bilgilendirme yapıldı.