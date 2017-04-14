Romanlar Avrupa Komisyonundan aldıkları ödülü Roman havasıyla kutladı

Romanlar, Federasyon Başkanı Ali Daylam’ın Brüksel’de aldığı ödülü Roman havası oynayarak kutladı.

Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonunun 2014 yılının Ağustos ayında Toroslar Belediyesi, Açık Toplum Vakfı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Halk Eğitim İl Müdürlüğü ile ortaklaşa başlattığı ‘Roman Kadınları İşe, Çocukları Kreşe’ adlı proje ile Toroslar Teknik Eğitim Kursları (TORTEK) bünyesinde Alsancak Mahallesi’nde hazırlanan eğitim merkezlerinde 30 Roman kadına hasır örme eğitimi, çocuklarına da kreş olanağı sunulmuştu. Bir yıl süren proje sonrasında devam etmiş, Roman kadınların bu atölyede ürettikleri sepet ve hasırlar Avrupa ülkelerine ihracat noktasına gelmişti. Projeye Avrupa Komisyonundan ödül geldi. ‘Roman Kadınları İşe, Çocukları Kreşe’ adlı proje, Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye’de Romanların topluma entegrasyonu konusunda uygulanmış en iyi proje seçildi. Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Daylam, geçtiğimiz günlerde Belçika’nın başkenti Brüksel’e davet edilerek, kendisine ödül takdim edildi.

Romanlar ödülü Roman havasıyla kutladı

Alınan ödül, Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu binasında bugün düzenlenen etkinlikle kutlandı. Roman kadınlarının çocuklarıyla birlikte katıldıkları etkinlikte ödül hareketli müzikler eşliğinde oynayarak kutlandı. Etkinliğe, Toroslar Belediye Başkan Vekili Haluk Mutluay, Toroslar Belediyesi Projeler Koordinatörü Ahmet Ata ve Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Onursal Üyesi Bedrettin Gündeş de katıldı.

Federasyon Başkanı Daylam, etkinlikte yaptığı konuşmada, Brüksel’de ödülü alırken çok büyük bir heyecan yaşadığını söyledi. Orada yaptığı konuşmada Romanlarla ilgili veriler paylaştığını belirten Daylam, “Özellikle işsizlikte rakam çok ciddi, yüzde 96,5. Eğitimde ise ilköğretim okulundan kopma sayısı yüzde 38. Evi olmayan Roman sayısı yüzde 68. Bunlar ciddi problemler. Aslında ülkemizin problemleri” dedi.

2009’dan bu yana bazı çalıştaylar yapıldığını ancak hala buralarda alınan kararların hayata geçmesini beklediklerini vurgulayan Daylam, “Çünkü hakikaten burada can çekişen, yoksulluğu, ayrımcılığı en derinden yaşayan bir grup var. Devlet politikasıyla bu sorunların bir şekilde yavaş yavaş çözülüyor olması çok önemli. Biz, Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu olarak örnekler yapacağız ve ‘bakın bunlar böyle oluyor’ diyerek, Toroslar Belediye Başkanımızla çok değerli bir proje yürüttük” diye konuştu.

Aynı kurumdan 2014 yılında bir ödül daha aldıklarını ifade eden Daylam, “O ödül de şu anda içinde bulunduğumuz bu bina. Bu bina, önce 60 öğrenci ile başlayan, şimdi 400 öğrenciye ulaşan ve tüm mahalleye hizmet etmeye çalışan bir eğitim yuvası oldu. 2016 yılında da çok önemsediğimiz, Roman iş gücünün piyasaya entegrasyonu bağlamında insanlarımızın üretken hale gelmesi için çaba harcadık. Eskiden Romanların mahallesi sepetçi mahallesi olarak bilinirdi. Biz onu nasıl modernize edebiliriz, turizme nasıl katabiliriz bağlamında çok önemli bir çalışma yaptık. Bileşenlerimizle beraber Toroslar Belediyesinin bize sağladığı alanda hayata geçirdik. Bu çalışma devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Bu ülkenin birer parçası olmak, bu ülkenin güzel bir rengi olmaktan da onur duyuyoruz”

Yapılan çalışmaları sadece proje olsun diye yapmadıklarını belirten Daylam, şöyle devam etti:

“Bu projeleri yapıyoruz, yaşıyor ve devam ediyor. Orada birçok kadınımız çalışıyor. Onların bir sloganı var, ‘Roman kadınları çalışıyor, Türkiye kazanıyor’. Olması gereken de bu. İnsanları üretken hale nasıl getirebiliriz? Eğer biz tüketen toplumdan çıkar üretken toplum haline geçersek ancak bu ülke kalkınabilir. Kadınlarımız çok onurlu insanlar, diyorlar ki, ‘Bize yardım edilmesin. Bize iş, başımızı koyacak bir evimiz olsun ve insan onuruna yakışır şekilde yaşamak istiyoruz’. Onun dışında bizim devletle bir problemimiz yok. Bu ülkenin daha demokratik, daha onurlu bir yaşayanı olmak, bu ülkenin birer parçası olmak, bu ülkenin güzel bir rengi olmaktan da onur duyuyoruz."

Sepet ve hasır örme çalışmalarına devam edeceklerini kaydeden Daylam, “Yapacak o kadar çok işimiz var ki, çünkü derdimiz büyük. Örselenmiş, çok ciddi yoksulluk içinde bir toplum var. Ama şuna inanıyorum ki, kendi içimizde bir ışık doğuyor, bizde büyük bir enerji var. Mutfakta olmamız gerektiğine inanıyoruz. Şimdi parlamentoda bir Roman milletvekilimiz var ve bundan sonra daha güzel şeyler olacak. Bu ülke bizim” ifadelerini kullandı.

“Romanlara 70 kişilik istihdam sözü veriyoruz”

Toroslar Belediyesi Projeler Koordinatörü Ahmet Ata ise Toroslar Belediyesi olarak 2006 yılından bu yana Roman vatandaşlarla birçok projeyi birlikte hayata geçirdiklerini söyledi. O dönemde dernek başkanı olan Daylam ve ekibinin Toroslar Belediyesinin kapısını aşındırıp, haklarını isteyerek bu günlere getirdiğini dile getiren Ata, Daylam’ın Romanların entegrasyonu yönünde yaptığı çalışmaların Mersin sınırlarını aşarak Türkiye’ye yayıldığını vurguladı. Daylam’ın hükümetin Roman açılımında da çok büyük katkısı olduğunu ve illerde ayağa kalkmayı öğrettiğini anlatan Ata, Romanlarla ilgili yaptıkları çalışmalardan kendilerinin de çok gurur duyduklarının altını çizdi.

Ata, 2014-2016 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Belediyeler Birliği önderliğinde 12 belediye ile birlikte yürüttükleri ‘İstihdam İçin Koordinasyon ve Eğitim Projesi’ (İSKEP) kapsamında seçtikleri üç dezavantajlı gruptan birini Romanların oluşturduğunu anımsattı. Romanların verdikleri mücadeleler çerçevesinde projeler ve sosyal destekler bağlamında Toroslar Belediyesinden yüzde 55-60 oranında pay aldıklarını kaydeden Ata, Romanlara yeni istihdam müjdesi de vererek, “Kentin arka sokaklarına hizmet etmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Hasır örme atölyesini tam olarak hayata geçirmeye gayret ettik. Romanlar için yaptığımız çalışmalar Ankara’da hep ön plana çıktı ve hasır örme atölyesinin Türkiye’ye yaygınlaşmasını sağladılar. Burada yapılan bir çalışma Türkiye’ye rol model oldu. Bugün bu ödül Brüksel’de Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonuna veriliyorsa bu uzun bir çalışmanın sonucudur. Bu ödülü almaya hak kazanan Ali Daylam’ı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Romanlara Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna adına yeni istihdam sözü de veren Ata, Toroslar Belediyesinin yürütmekte olduğu bir proje çerçevesinde verilecek mesleki eğitimin bir modülünün tamamını Roman vatandaşlara ayıracaklarını söyledi. Ata, “Proje çerçevesinde 10 kadın, erkek olmak üzere 20 kişilik kontenjanı Romanlara ayırıyoruz. Onların hem mesleki eğitim almalarını sağlayacağız hem de belediye olarak istihdam garantisini taahhüt ediyoruz. Belediye Başkanım adına söz veriyorum. İkinci projemiz kapsamında da önümüzdeki dönemde 50 kişilik kontenjan ayırıyorum. 7-8 branşta mesleki eğitim vereceğiz, üç ay aylık 700 lira ayni katkı sağlayacağız. Üç ay sonunda da belediye bünyesinde onların istihdamını taahhüt ediyoruz. 70 kişilik bir istihdam kaynağı sizin” dedi.

Konuşmaların ardından Romanlar kutlamalara devam etti.