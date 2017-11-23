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23 Kasım 2017 12:36

Röntgen teknisyeni kadın için hastanede tören

Mersin’in Erdemli ilçesinde hayatını kaybeden röntgen teknisyeni kadın için çalıştığı Erdemli Devlet Hastanesinde tören düzenlendi.

Röntgen teknisyeni kadın için hastanede tören

23 Kasım 2017 12:36

Tören esnasında röntgen teknisyeni Nalan Avcıoğlu’nun mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.


Röntgen teknisyeni Nalan Avcıoğlu evinde fenalaşıp yere yığıldı. Eşi tarafından yere yığılmış halde bulunan 45 yaşındaki kadın için çağrılan sağlık görevlileri, Avcıoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.


Adana Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından Avcıoğlu’nun cenazesi bu sabah Erdemli Devlet Hastanesi’ne getirildi. Tabutu Türk Bayrağıyla örtülen Avcıoğlu için yaklaşık 3 yıldır çalıştığı hastane girişinde tören düzenlendi. Mesai arkadaşlarından helallik istendi. Tören esnasında Avcıoğlu’nun ailesi ve mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.


Yapılan duanın ardından 20 yıllık röntgen teknisyeni Nalan Avcıoğlu’nun cenazesi, Elvanlı Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından dualarla defnedildi.


Tören sonrasında konuşan hastanenin başhekimi Hüseyin Gölgeli, "Dün sabaha karşı lavaboda fenalaşıp düşmüş. Daha sonra vefat etmiş. Şuan sebebi belli değil. Kendisi genç yaşta aramızdan ayrıldı. Allah rahmet Eylesin. İşini seven bir insandı, çalışkan bir insandı. Herkes tarafından takdir edilen bir kişiydi. Genç yaşta bu ani ölümü bizi çok üzdü. Sağlık camiasının başı sağolsun. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" şeklinde konuştu.


Avcıoğlu’nun beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği üzerinde durulurken, kesin ölüm sebebi yapılan otopsi sonucunda belirlenecek.




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