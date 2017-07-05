hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Cumhuriyet Savcısı Mustafa Erdal tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar Ali Doğan ile gümrük firmasının çalışanı Akif E.’nin, müşteki R.T.’den, FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturmalardan kendisi ve eşini kurtaracakları vaadiyle 90 bin lira rüşvet istedikleri iddiasına yer verildi.

Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen 13 sayfalık iddianamede, müşteki R.T.’nin ifadesine de yer verildi. R.T. ifadesinde, sanıklarla yaptığı görüşme sonrası TBMM’ye gidip AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan’ı bularak durumu anlattığını, milletvekilinin de anlattıklarını Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’na aktardığını bildirdi.

İddianamede, müşteki R.T.’nin savcılığa giderek olayı anlatmasının ardından, sanıkların parayı, 3 Mayıs’ta Erdemli’deki petrol istasyonunun yakınından alacağının öğrenildiği, akabinde düzenlenen operasyonda, Ali Doğan ile Akif E.’nin, müştekinin getirdiği parayı aldıktan sonra geldikleri araçla olay yerinden uzaklaşırken polis tarafından durdurulduğu, araçta poşet içerisinde paranın bulunmasının ardından gözaltına alındıkları belirtildi.

İddianamede ayrıca sanıkların ifadesine de yer verildi. Ali Doğan’ın savunmasında, R.T. ile kendisini daha önceden tanıdığı diğer sanık Akif E.’nin tanıştırdığını söylediği belirtildi. Doğan, R.T. ile görüşmesi için Milletvekili Tezcan’ın da kendisini aradığını savundu.

Diğer sanık Akif E. aracılığıyla görüştüğü R.T.’nin, kendisinin de içinde bulunduğu araca bindiğini ancak para dolu poşet bıraktığını polis aramasında fark ettiğini söyleyen Doğan, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini bildirdi.

Akif E. ise Ali Doğan ile R.T.’nin görüşmesi sırasında telefonu çaldığı için dışarıya çıktığını, otomobile para konulduğundan haberi olmadığını ileri sürerek, suçlamaları reddetti.

Sanıklar hakkında, ’görevin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlamak’ suçlamasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istenildi.