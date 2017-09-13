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13 Eylül 2017 13:20

Şaban Güneş’ten şampiyona destek sözü

Üst miniklerde 4 yıl ardı ardına Türkiye şampiyonu olarak altın madalyayı Mersin’e getiren milli boksör Arda Gelen ve ailesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş’i makamında ziyaret etti.

Şaban Güneş’ten şampiyona destek sözü

13 Eylül 2017 13:20


Milli boksör Arda Gelen, 7 yaşında başladığı Öpöz Altın Yumruk Boks Okulunda, üst miniklerde sırası ile 41,5 kilogram Sakarya, 52 kilogram Adıyaman-Gölbaşı, 56 kilogram Mersin-Erdemli, 56 kilogramda Burdur’da yapılan Türkiye Boks Şampiyonasında 4 altın madalya ile Mersin’e dönen tek sporcu oldu. Gelen’in hocası Bülent Öpöz, "Bu şampiyonlukların hiçbiri tesadüf değildir. Bizler çok zor şartlarda gecemizi gündüzümüze katarak şampiyonalara hazırlanıyoruz. Genellikle boks branşı, halk arasında kavga olarak nitelendirildiği için bu branşa da destek diğer branşlara nazaran daha az olmaktadır. Bu vesileyle Mersinlileri ve yetkilileri bu konuda desteklerini bekliyoruz" dedi.


Müdür Güneş ise şampiyon boksörü tebrik ederek, ileri ki sportif yaşamında kendisine her türlü desteğin verileceğini belirtti.




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